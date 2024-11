"NE VOLIM IZJAVE DA SE NEMA ŠTA IZGUBITI..." Mihailo Pavićević pred Mornar - Partizan

Trener košarka Moarnara Mihailo Pavićević rekao je da njega ekipa može da odigra rasterećeno protiv Partizana u okviru devet kola ABA lige.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Mornar Bar

- Svake godine imamo dva velika praznika u našem gradu, a to su dani kada nam u goste dolaze večiti beogradski rivali. O Partizanu je izlišno bilo šta govoriti. Znamo kakvog trenera imaju, znamo i kakav im je roster. Ne volim izjave da se nema šta izgubiti, jer poraz je poraz i on, bez obzira na protivnika, odnosi sve. Međutim, ovde ne treba da bude bilo kakvoj opterećenja kod igrača i to ću im ponoviti, posebno igračima koji po prvi put igraju ABA ligu i koji se po prvi put susreću sa Partizanom - rekao je Pavićević.

