SRBIN NIJE SA OVE PLANETE! Nikola Jokić novim tripl dablom bacio Amere u trans, a Luku Dončića u očaj

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Dalas maverikse rezultatom 122:120 i stigli do svoje sedme pobede u sezoni

FOTO: Tanjug/AP

Dominirao je ponovo Nikola Jokić, nastavivši da beleži nestvarne brojke. Bio je ubedljivo najbolji igrač svoje ekipe i zabeležio novi tripl-dabl - četvrti zaredom.

Srbin je ubacio 37 poena, čemu je pridodao 18 skokova i 15 asistencija, uz 13/21 iz igre. Džamal Mari je postigao 18 poena, Porter Džunior poen manje, a Pejton Votson je dodao 16 poena.

Kajri Irving je sa 43 poena predvodio svoj tim, dok je Luka Dončić bio na ivici tripl-dabla sa 24 poena i po devet skokova i asistencija.

Što se tiče samog meča on je rešen u poslednji minut. Denver je ušao sa zaostatkom od dva poena, ali je Jokić na 48 sekundi do kraja doneo izjednačenje. Irving je u narednom posedu zaustavljen, a na šest sekundi do isteka vremena Majkl Porter Džunior je pogodio šut za dva i vratio Denveru prednost.

Irving je probao trojkom da donese pobedu, ali je promašio, a neprecizan je bio i Danijel Gaford posle ofanzivnog skoka, te su Nagetsi zabeležili novi, peti uzastopni trijumf.

Denver naredni meč igra u noći između petka i subote protiv Nju Orleans pelikansa.

NBA rezultati:

Orlando - Vašington 121:94

Minesota - Majami 94:95

Oklahoma - Golden Stejt 116:127

Filadelfija - Šarlot 107:105

Denver - Dalas 122:120

Finiks - Sakramento 118:127

Portland - Memfis 89:134

LA Lejkers - Toronto - 123:103

