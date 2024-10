''DA POKAŽEMO KOLIKO SMO DOBRI!'' Kenan pred meč Crvena zvezda - Panatanaikos

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan izjavio je danas da "crveno-beli" moraju da odigraju dobar meč protiv Panatinaikosa ako žele da ostvare pobedu u sedmom kolu Evrolige.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova ekipu Panatinaikosa u sedmom kolu Evrolige.

- Fokusirani smo na nas. Znamo da ako dođemo i uradimo svoj posao, ako ostanemo zajedno celu utakmicu i srećan sam što igramo protiv dobrog tima, ali sutra smo mi bitni - rekao je Kenan na konferenciji za medije.

On je dodao da je Panatinaikos velika ekipa, koja je prošle sezone osvojila titulu u Evroligi.

- Za nas je to još jedna utakmica na kojoj moramo da pokažemo koliko smo dobri, jer je stvarno sve do nas. Ko god je naš protivnik moramo da igramo isto, da poštujemo plan i dođemo do pobede - naveo je Kenan.

Crvena zvezda je u sredu poražena u gostima od Žalgirisa (84:86) u šestom kolu Evrolige, a ovaj meč su obeležile brojne sudijske greške na štetu "crveno-belih".

- Ovo je novi dan. Ne možemo da promenimo ono što se desilo, iako želimo da promenimo. Košarka je takva, toga će biti dosta. Uspona i padova i momenata, koje ne voliš. Radimo naporno, trebalo je da pobedimo, a u takvom trenutku ostavljaš njima šansu da te pobedi. Morali smo neke stvari da uradimo bolje. Idemo dalje - istakao je košarkaš Crvene zvezde.

Arbitri su tokom napada Zvezde na meču protiv Žalgirisa dosudili tehničku grešku Kenanu, koji je uputio šut prema protivničkom košu.

- Moj šut? Raspravljam se sa sudijama stalno oko toga. Protivničke odbrane su čvrste i teško je da mogu da skočim i doskočim na istom mestu. Nikada ne šutiram protivničkog igrača da bih izvukao prekršaj u napadu. Moramo da budemo bolji u tim stvarima. Da pazimo kako šutiramo i gde doskačemo. Već sam to preboleo, idemo dalje - istakao je Kenan.

On je prošle sezone igrao za Olimpijakos, koji ima veliko rivalstvo sa Panatinaikosom.

- Borim se za svoj tim. Ovo je velika utakmica i za nas i za njih. Nemam ništa protiv Slukasa, borim se za svoj tim, a kada se utakmica završi svako živi svoj život. Uvek se takmičimo ma ko bio sa druge strane - istakao je Kenan.



