GOTOVO JE: Pešić ostaje selektor Srbije!

Iskusni trener Svetislav Pešić ostaće na klupi reprezentacije Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

Kako je objavljeno, on će u nedelju u podne potpisati novi ugovor. On bi trebalo da produži ugovor do 2026. godine.

Pešić bi trebalo da predvodi reprezentaciju Srbije u nastavku kvalfikacija za Evrobasket 2025. kao i na kontinentalnom prvenstvu( ukolik reprezentacija izbori plasman na turnir), a potom bi vodio selekciju i u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Podsetimo, Pešić je na klupu reprezentacija u drugom mandatu, seo 2021. i od tada je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Manili 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

