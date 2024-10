''TO JE STVAR ZBOG KOJE SMO MOŽDA IZGUBILI!'' Jago progovorio o dve velike greške posle poraza od Barse

Košarkaši Barselone slavili su protiv Crvene zvezde u ''Areni'' 98:94 nakon produžetaka, a nakon meča svoje utiske izneo je i plejmejker crveno-belih Jago Dos Santos.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

- Velika utakmica, kada igraš utakmicu moraš da igraš ovako, za navijače, kod kuće. Bila je dobara energija, šanse za pobedu su postojale, ako ne pogodiš, drugi tim može da pogodi i da dobije - počeo je Jago razgovor sa novinarima posle meča.

Prva greška dogodila se u poslednjih dvadesetak sekundi četvrte četvrtine kada nije preneo loptu na polovinu rivala za osam sekundi pošto je Džoel Bolomboj osvojio "mrtvu loptu" u duelu sa Janom Veselim. U tom momentu Zvezda je vodila sa 82:81.

- Niko ne zna šta se desilo, nisu nam rekli za to, nismo znali šta se dešava. To je jedna stvar zbog koje smo možda izgubili meč, imali bismo posed. Lopta je bila u mojim rukama, nisam pogledao u sudije, dešava se - rekao je Jago

Druga je bila na oko dva minuta pre kraja produžetka pošto je pogodio dva penala za vođstvo od 93:90, a onda je uzeo po malo i nerezonski šut sa oko osam-devet metara i promašio je ceo obruč.

- To je moj šut, treneri i ljudi u timu mi veruju, otvoren sam bio, to je moja igra, vežbam takve šuteve svaki dan i verujem u to.

