TRENER BAJERNA NAHVALIO OBRADOVIĆA: On je legenda, proučavao sam ga i pokušavao da učim od njega

TRENER košarkaša Bajerna iz Minhena Gordon Herbert izjavio je da Partizan ima novi tim i jednog od najboljih trenera svih vremena.

FOTO: FIBA.Basketball

Ovaj 65-godišnji je uoči meča pohvalio strateg crno-belih, kao i navijače kluba iz Beograda.

- Imaju potpuno novi tim, ali i dalje jednog od najboljih trenera svih vremena na svetu. On je legenda, proučavao sam ga i pokušavao da učim od njega. Biće odlična atmosfera kakvu sam video samo na televiziji. To će mi biti prva utakmica tamo, radujem se tome. To je dobra šansa za naš tim da se dokaže ovde posle velike pobede u Bonu - rekao je Herbert, prenosi klupski sajt.

Podsetimo, utakmica Partizan - Bajern igra se u utorak od 20.45 u "Beogradskoj areni".

Ekipa iz Mihena je u prva dva kola ostvarila pobedu protiv Real Madrida i poraz u susretu sa Panatinaikosom.

Partizan je u prva dva kola zabeležio dva poraza od Baskonije i Real Madrida.

