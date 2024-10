"IZ SAVEZA SAM OTIŠAO PO POLITIČKOJ ODLUCI" Nebojša Čović otkrio kada će Srbija dobiti selektora košarkaške reprezentacije

Novi predsednik Košarkaškog Saveza Srbije, Nebojša Čović, govorio je o mnogim aktuelnim temama vezanim za srpsku košarku.

- Dosta je 13 godina u Zvezdi. Mislim da smo napravili dobre rezultate, Zvezda je stabilan evroligaš, 25 trofeja za taj period. Vi ste to možda zaboravili, ja sam iz košarkaškog saveza otišao po političkoj odluci 1997. Ja tada kao gradonačelnik Beograda nisam hteo da prihvatim izbornu krađu. Mi smo tada, kao savez Jugoslavije, bili prvi savez koji je imao svoju kuću, uspeli smo da probijemo sankcije. To je motiv, nedovršen posao. Nikakav dogovor nije bio niti išta zakulisno iza toga stoji (povlačenje iz Zvezde). To je bila moja odluka. Neko će drugi da vodi Zvezdu, ne može i jedno i drugo. Nema veze, ne treba da se upuštamo u te kalkulacije koje su nerealne i da stalno iza svega tražimo neko zlo. Ovo je čista forma - objasnio je.Potom je govorio o Savezu i rezultatima.- Košarkaški savez ima određene rezultate, ali ono što ne sme da se zaboravi je da je preskočen jedan olimpijski ciklus. U organizacionom smislu ima mnogo stvari koje su zapuštene i koje su pokrivane medaljama. Rekao sam 4+1, četiri su muške, ali i ženska reprezentacija je tu. U omladinskim selekcijama se pojavimo sa vremena na vreme. Tu su i finansijski problemi. Organizaciono ćemo stvari da rešavamo, potrebno nam je više trenera, struku ćemo stavljati u prvi plan. Videćemo. Od 1. oktobra je prošlo nešto manje od dve nedelje. Trudićemo se da organizacija bude efikasna. Tu su i ambicije naroda, očekivanja su velika. Ambicija je velika, prvo da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji - dodao je.A šta će biti sa selektorom?- Mislim da ćemo do kraja ove nedelje, najkasnije do kraja meseca imati selektora. Da li će to biti stari selektor, naše su nade i ideje da Svetislav "Kari" Pešić ostane. Imali smo nekoliko sastanaka. I nastavićemo da razgovaramo. Mislim da Kari to može. Moramo organizaciono stvari da postavimo drugačije, da uz njega bude nekoliko mlađih trenera, da uče od njega i da mu pomažu. Dugo se razgovara zato što Kari ima 75 godina, ima druge prioritete. Ja da sam mogao, pregovarao bih sa njim tri meseca pred Olimpijske igre. Ali nisam mogao. On jeste rekao: novi predsednik, novi selektor. Ali i on ako bude selektor, biće novi selektor. On je završio jedan veoma uspešan period. On i ja se znamo veoma dugo, sarađujemo, sarađivali smo i sada u ovom njegovom mandatu. Možda nismo uvek mogli da damo sve igrače, ali mislim da smo sarađivali konstruktivno. Ja moram da imam drugo rešenje za ne daj Bože, uvek imam drugo rešenje, ali sada ne mogu i neću da ga kažem. Meni je prioritet broj jedan Svetislav Pešić. Ako na kraju Kari kaže da neće, rešićemo. Sve ćemo stići skoro na vreme. Rezultat neće trpeti. Nama je potrebna jedna do dve pobede i mi smo se kvalifikovali - jasan je bio Čović.Postavlja se pitanje da li će se narušiti atmosfera i hemija u ekipi ako reprezentaciju preuzme neko drugi.- To vam je sport. U sportu su promene uvek moguće. Ali, rizikom tih promena uvek se mora voditi računa da se ne ugrozi hemija. Drugi je problem kakav tim možete da imate u kvalifikacijama. Ne možete da imate NBA igrače, retko možete da imate sve igrače iz Evrolige, ne samo iz Zvezde i Partizana. Videćemo ko će moći da se odazove. Imamo još jednu specifičnost – dan pred okupljanje imamo evroligaški košarkaški derbi pa ćemo videti ko će i kako moći da se odazove. Ići ću na taj derbi. Išao bih i da nije Zvezda domaćin ako me neko pozove. Je l’ da da je neprijatno da gledate derbi a da vas neko vređa. Da sedite pored nekoga ko je to vređanje, odvratno, sekstističko, naručio - naveo je on.Dotakao se i odnosa prema Partizanu.- Meni su Zvezda i Partizan potpuno jednaki. Prepustimo se vremenu. Imaće i jednak trentman kada su u pitanju poštovanja svih pravila Saveza i države koja mnogo novca ulaže. I da uvažite domaću ligu i domaći kup.Sa ljudima iz Partizana ću razgovarati prvom prilikom. Pa ja sa vama mogu da razgovaram samo ako vi to želite. Naročito ako se uzmu prvobitne izjave. Šta očekujete? Da ih komentarišem. Vreme će da pokaže kako ću razgovarati. Pročitali ste sada tu izjavu, da li je to u duhu dijaloga. Što se vi niste kandidovali, ili dotični gospodin. Mi treba konstruktivno pričamo, ne mrziteljski. Ljudi se od mržnje razbole i onda postaje veoma ružno. Pa znam ja da ću morati da radim sa ljudima iz Partizana. Ja sam dovoljno iskusan i legitimno obrazovan da to mogu da radim. Vidite da sam od 33 ljudi bez lobiranja dobio da glasaju za mene. Za mene niko nije glasao protiv iako je bio predsednik Partizana. od 33 ljudi je bilo 30. Jedan listić je bio nevažeći, jedan je bio blanko. Svi ostali su bili za - zaključio je za N1.

