"TREBA DA SE UBIJEM POSLE OVOGA" Trinkijeri besan na sudije, upire prstom u sudije i Vezenkova

Andrea Trinkijeri je održao još jednu konferenciju za medije o kojoj će se pričati.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Žalgiris je poražen na gostovanju Olimpijakosu, a u centru pažnje našla se sudijska trojka Sreten Radović, Milivoj Jovčić i Saša Petek, pošto se polemisalo o kvalitetu suđenja.

- Niko ne želi da igra protiv Olimpijakosa. Visoki su, dugački i imaju razvijen višegodišnji sistem. Vezenkov se vratio, on počne utakmicu sa 10 slobodnih bacanja. Ne znamo kako to uspeva, ali pogleda sudije i dobije dva slobodna bacanja. Bukvalno je tako. Onda pogleda na drugu stranu i dobije nova dva penala. Teško je igrati tako, dobili su 43 slobodna bacanja.

Bugarin je sa linije za slobodna bacanja svom timu doneo 11 poena, a ukupno ih je postigao 17 poena.

- Olimpijakos je daleko jedna od najboljih ekipa i toga su svesni. Igraju kao tim koji želi da pobedi i fizički su snažni. Pomislio bi čovek da bi Furnijeu bila potrebna adaptacija posle NBA lige, ali ne. Nije ubacio mnogo, ali on i dalje koristi svoje telo jako dobro. Olimpijakos je baš dobar - dodao je Italijan.

Zanimljiva je njegova reakcija na konstataciju novinara da je prvu asistenciju Žalgiris upisao nakon šesnaest minuta igre.

- Posle ovoga što ste rekli, treba da nađem most i da se ubijem. Evroliga je teško takmičenje, pogotovo za mlade igrače ili one koji nikada nisu igrali ovu ligu. Sve je veliko, brzo i fizički zahtevno. Ponekad su igrači anksiozni. Treba im period adaptacije. Sve je tačno, ali bili smo u zaostatku dva poena, imali momentum... Moramo da radimo na malo više kreativnosti, to je prioritet, istakao je.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.