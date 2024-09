''IGRAČI JEDVA ČEKAJU!'' Željko Obradović pred meč Partizana sa Borcem u prvom kolu ABA lige

Košarkaši Partizana u sredu od 19 časova dočekaće ekipu Borca iz Čačka u okviru prvog kola ABA lige.

- Prva utakmica, to je ono što verovatno igrači najviše čekaju, da krene sezona. Prošli smo pripremni period, odigrali par prijateljskih utakmica i to je to. Veliko poštovanje prema protivniku, ekipi Borca iz Čačka. Nadamo se da će biti lepa atmosfera - poručio je trener Partizana Željko Obradović.

Centar Balša Koprivica poštuje sutrašnjeg protivnika:

- Imaju finu ekipu uz par novih igrača. Neke igrače su čak vratili od prethodnih sezona. Verujem da će biti maksimalno motivisani protiv nas. Prva utakmica sezone, jedva čekamo da igramo pred našim navijačima i nadamo se pobedi - naglasio je Koprivica.

KK Partizan je saopštio da sve sezonske ulaznice važe za ovaj meč, dok će besplatan ulaz bez karata biti omogućen za mesta na Nivou 400. Ulazi u Beogradsku arenu biće otvoreni od 17.30.

