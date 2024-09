"STVARNO SAM UZBUĐEN!" Isak Bonga se obratio pred početak sezone

KOŠARKAŠ Partizana Isak Bonga izjavio je da u narednoj sezoni očekuje samo pobede i dodao da veruje u veliku podršku navijača sa tribina.

FOTO: I. Marinković

Takođe, istakao je da će ekipa na svakom meču igrati čvrsto.

- Očekujemo samo pobede. To je nešto što svi imamo u sebi i želimo to od svake utakmice i što se uvek traži od nas uz to da igramo čvrsto - rekao je Bonga novinarima na Medija deju u Beogradu.

Nemac je potom opisao kako izgleda rad sa trenerom Partizana Željkom Obradovićem.

- Željko od nas traži osnovne stvari nešto što ne možeš da zaboraviš, orijentisan je ka detaljima. Sve je u detaljima i mnogo toga zahteva od nas, ali sve to što traži je nešto što smo sposobni da uradimo. Defanzivno sam orijentisan i volim da igram odbranu. Za mene je najbolje što mogu da budem agresivan na obe strane, a imam i slobodu da šutiram, napadam obruč, asistiram saigračima...

Bonga je istakao da je oduševljen navijačima Partizana.

- Videli smo samo tračak onoga što sledi i stvarno sam uzbuđen, oseća se energija i strast sa tribina i to su stvarno sjajne stvari. Želim da budem bolji iz utakmice u utakmicu. To su mi želje svake sezone - dodao je Bonga.

Košarkaši Partizana će u sredu u Beogradu od 19 sati dočekati Borac u prvom kolu regionalne ABA lige.

