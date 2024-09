"AKO BUDEŠ IGRAO, UBIĆEMO TE": Jeziva ispovest legende NBA lige

LEGENDARNI NBA košarkaš Oskar Robertson otkrio je šokantnu priču iz svoje mladosti.

Oskar Robertson (sredina) Jao Ming (levo) Bil rasel (desno) FOTO: EPA

Robertson, poznat i pod nadimkom "Big O", je od 1960. do 1974 bio jedan od najboljih igrača lige, igrajući za Sinsinati Rojalse i Milvoki Bakse otkrio je domaćinu Matu Barnsu anegdotu iz 1959. godine.

Naime, Robertson je pred turnir Diksi klasiks u Severnoj Karolini primio preteći telegram od zloglasnog Kju kluks klana (KKK).

- U telegramu je pisalo: 'Ako budeš igrao, ubićemo te.' Dao sam poruku treneru, a kasnije tog dana neko mi je zakucao na vrata. Otvorio sam i zatekao belog dečaka iz Alabame koji je došao po autogram. I znate šta sam uradio? Dao sam mu autogram - prisetio se Robertson.

Rođen u Tenesiju, Robertson je odrastao u vremenu rasne segregacije i često je bio suočen s pretnjama i rasističkim napadima. Međutim, pretnje smrću koje je primio od KKK nisu ga zaustavile niti demoralisale.

- Nikada nisam ozbiljno shvatao te pretnje, nije mi to smetalo na taj način. Ono što mi je smetalo je to što su želeli da me ubiju - rekao je Robertson.

