MAJKA POKOJNE LEGENDE OTKRILA! Evo zašto Dražen Petrović nije obukao dres Crvene zvezde

U Zagrebu se održava spektakl u čast Dražena Petrovića, a njegova majka Biserka govorila je o raznim temama.

Foto: Jutjub printskrin/CroPETROforeverNBA

U nostalgičnom tonu se osvrnula na period Jugoslavije i meču Hrvatske protiv "drim-tima" u Barseloni.

- Draženov san je bio da mi igramo ravnopravno s drim-timom. Još u Barseloni 1992. je govorio: ’Možemo mi njih da pobedimo, jer smo bolji šuteri’. Mislio je na Evropljane generalno. Sad, u toj ekipi su bili i Toni Kukoč, Dino Rađa... Ali verujte mi, da je bila cela ekipa Jugoslavije, ravnopravno bismo igrali - rekla je Biserka Petrović .

Jugoslavija šansu da se odmeri sa drim-timom nije ni dobila, ali Srbija pokazala Amerima kako se igra košarka.

- Ja sam gospodinu Kariju Pešiću i nekim njegovim igračima čestitala medalju. Rekla sam im: ’Na Balkanu se igra najbolja košarka’. To su Draženove reči, a evo sad se ostvario i taj njegov 30-godišnji san. Da se naša, evropska košarka, naročito ova sa Balkana, približila NBA ligi. Srećna sam zbog toga.

Screenshot

Srećna je zbog činjenice da najbolji NBA igrači dolaze upravo sa naših prostora.

- Dražen i Divac su svim Evropljanima otvorili vrata. Generacije koje su možda nisu ni rodile znaju ko je pomerao te granice. A to su Dražen i Divac. Ja sam srećna što su sada najbolji Jokić i Dončić.

Biserka je potvdila da je malo nedostajalo da Dražen obuče crveno-beli dres i dođe u Beograd umesto u Zagreb.

- Ko kod da je bio prvak i igrao Evropu on bi otišao tamo. Da je Zvezda bila prvak otišao bi, jer ništa ga drugo nije zanimalo, samo da igra (Kup šampiona, prim. aut.). Kad mu je otkriven spomenik u Lozani, gospodin Kilijan je rekao: Dražen i njegova košarka su građani sveta. On je putokaz svima nama, čak i meni... Jer Dražen nije samo hrvatski sportista, on je od svih nas. On je tako živeo, živeo je za ljude, a ja moram to da prenosim dok hodam ovom zemljom.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.