"OVO ĆE IMATI ODJEKA U EVROPI I SVETU": Željko Obradović oduševljen "Crno-belom simfonijom"

PARTIZAN je predstavio novi tim koji čini 16 igrača. To je uradio na svečanosti "Crno-bela simfonija", a promocijom je bio oduševljen strateg kluba iz Humske Željko Obradović.

Foto: Profimedia

Njemu se svideo prerformans koji je osmislio klub.

- Prelepo je večeras biti ovde. Kada pomisliš da si sve video, doživeo, važi... Neverovatno, hteo bih da se zahvalim ljudima iz kluba na organizaciji ovoga. Pomerate, pomeramo granice. Siguran sam da će ovo imati odjeka ne samo u Evropi, nego i u svetu, prelepe stvari radite i hvala ljudima na organizaciji ove prelepe večeri - rekao je Obradović.

Iskoristio je priliku i da čestita reprezentaciji Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na Olimpijskim igrama.

- Prilika je da se čestita našoj reprezentaciji na izvanrednim igrama i na fantasičnom rezultatu. Čestitke svim igračima, stručnom štabu, predsedniku KSS, Predragu Daniloviću, Kariju Pešiću, moraću da istaknem našeg kapitena Vanju Marinkovića koji nam se vratio. Da čestitam i Aleksi koji je igrao izvanredno prvenstvo, koji je bio sa nama. I još dvojici momaka, Bogdanu Bogdanoviću i Nikoli Milutinovu. Čestitke i svim ostalima, ogroman uspeh i učinili su nas ponosnim.

Zahvalio je i igračima koji su prošle sezone nosili dres Partizana.

- Da se zahvalim svim igračima koji su bili sa nama do skoro, dali su sve od sebe, deo su istorije Partizana, puno sreće gde god igrali i uvek će biti u našim srcima. Odlučili smo se da napravimo novi tim, 16 igrača. Ova ekipa ima prosek od 25 godina, opet ćemo biti među najmlađima. Hvala Ostoji Mijailoviću i članovima Upravnog odbora, Evroliga je primarno takmičenje i pokušaćemo da dobijemo licencu na tri godine. To je glavni cilj. Privilegija je biti u Partizanu u ovom momentu. To nam daje moral, želju još veću. I uradićemo sve da bude ovakvih večeri još više. Ja sam imao prvi sastanak sa momcima pre dva sata, rekao sam im da će samo deo atmosfere prirediti večeras. Presrećan sam što ste im priredili ovako nešto - zaključio je Obradović.

Podsetimo, crno-beli prvi meč u novoj sezoni igra u ABA ligi protiv čačanskog Borca, dok će u Evroligi na startu gostovati Baskoniji (3. okotobar, 20.30).

BONUS VIDEO: "DA VOLIM CRNO-BELE": Orila se poznata pesma na predstavljanju tima KK Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.