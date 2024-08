"HTEO SAM DA APLAUDIRAM, ALI..": Legendarni košarkaš otkrio istinu o kapitenu Srbije (VIDEO)

Karmelo Entoni je kao i godinama unazad bio specijalni gost FIBA na velikom takmičenju i koristio svaku priliku da pratio utakmice na Olimpijskim igrama.

FOTO: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Naravno najviše je gledao svoje Amerikance, ali ni sa kim nije proveo vremena kao sa Bogdanom Bogdanovićem. Pričao je o čuvenom Bogdanovom potezu na utakmici Srbije i SAD u polufinalu Olimpijskim igara.

Posle mečeva sa Sjedinjenim Američkim Državama u polufinalu i sa Nemačkom u meču za bronzu na kojima je kapiten predvodio Srbiju Karmelo je morao da mu priđe i čestita.

Videlo se da su i tokom mečeva razmenili nekoliko reči, spekulisali su mediji da je čak reč o nekom sukobu, ali sada je Melo sve otkrio. Melo je znao da je Bogdan samo pokazivao ljubav.

- On (Bogdan) je moj momak. Ne, nije bilo nepoštovanje. To je bilo u realnom vremenu, prava stvar se dešavala. Svidelo mi se kako igra, bio sam u fazonu "dobar šut Bogdane", "sviđa mi se to". Tako da je to bilo više poštovanje - rekao je Melo.

Videli smo da je bio Bogdanović miljenik mnogih tokom turnira, ali za vas je nešto posebno.

- Cenim što ste stali na moju stranu, ali on je samo pokazivao ljubav. To je bilo divljenje. Ja sam, kao navijač, hteo da mu aplaudiram kada je pogodio one trojke. Hteo sam da navijam, ali opet, nisam mogao da pokažem emociju - rekoa je Melo.

Karmelo Entoni je jedan od najboljih košarkaša u istoriji američke reprezentacije, ima tri olimpijska zlata, drugi je najbolji strelac nacionalnog tima, a drži i rekord po broju poena na jednoj utakmici reprezentacije SAD (37 poena protiv Nigerije 2012. godine).

