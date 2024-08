VELIKO POJAČANJE ZA OBRADOVIĆA: Pouzdani igrač produžio ugovor sa Evroligašem

Košarkaš Monaka Metju Strazel produžio je ugovor do juna 2027. godine, saopštio je danas šampion Francuske.

FOTO: M. Vukadinović

Strazel (22) je u Monako stigao 2022. godine iz Asvela. On je imao ugovor sa šampionom Francuske do juna 2025. godine, ali je posle dogovora sa čelnicima kluba odlučio da produži saradnju do 2027.

Strazel je sa selekcijom Francuske osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. On je na Olimpijskim igrama prosečno beležio pet poena i imao je 1,6 asistencija po utakmici.

Nova sezona u Evroligi počinje trećeg oktobra, a Monako će u prvom kolu igrati protiv Olimpije iz Milana.

