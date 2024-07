SELEKTOR GA NIJE RAZUMEO! Oglasio se momak koji nedostaje Srbiji i demantovao Pešića

Iako je nedavno odjeknula vest da se Stefan Jović povukao iz reprezentacije i da iskusnog pleja posle dugogodišnjih nastupa za ''orlove'' više nećemo gledati u dresu Srbije, to nije istina!

FOTO: FIBA.Basketball

Stefan Jović je u intervjuu za ''Sportal'' rekao da nije odustao od nacionalnog dresa.

- Ja nisam odustao, ali... On je meni posle Svetskog prvenstva rekao: "Kouč, ja ne bih više!" Zajedno smo leteli, čim smo krenuli iz Manile, on je posle sat vremena leta došao do mene i seo. Znao sam šta me čeka čim je seo pored mene. Bili smo skoro u Nišu zajedno, dobio sam neko priznanje tamo i sve je super, ali Stefan nije spreman da igra - rekao je Pešić.

- Nisam mu rekao, i to je jedna stvar, sedeli smo, pričali, i ja sam mu rekao, 'kouč, ja mislim da je to to što se tiče sledećeg leta'. Nisam se oprostio od reprezentacije kao što su svi mislili, kao što svi pišu u poslednje dve nedelje. Jednostavno, želim da budem tu sa roditeljima i to je jedini razlog zašto nisam ovog leta tu. I onako, uz čašicu vina mi je rekao, 'nemoj sada da mi to govoriš u ovom trenutku' - kroz smeh će Jović o reakciji Pešića, zatim se nadovezao:

- Rekao sam: Ja se izvinjavam, ali samo da znate da sledeće leto neću biti tu. Kasnije je moja supruga bila na toj vrućoj stolici, i onda je krenula priča o vraćanju Stefana celog ovog leta. Isto je išla cela priča, ali sam prelomio da ovo leto budem ovde i to su jedini razlozi.

FOTO: FIBA

