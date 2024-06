CRVENA ZVEZDA POTVRDILA NAJVAŽNIJI POTPIS: Delije čule najlepšu vest

Dugo se vodila polemika o tome, da li će Miloš Teodosić i zvanično igrati sledeće sezone, dok se sada i Crvena zvezda oglasila i potvrdila - plejmejker je produžio ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana.

Miloš Teodosić je stigao prethodnog leta u klub, potpisao je ugovor na godinu dana, a bilo je planirano da bude tek druga ili treća opcija na toj poziciji. Ipak, on je tokom sezone neretko bio i prvi plejmejker, a pokazao je da i tekako ima košarke u njemu.

Navijači su ga brzo zavoleli, a i on njih, dok je bio i jači od mnogih povreda tokom sezone.

Samim tim, navijači su jednostavno želeli da ga vide i sledeće sezone, a ni on nije ostao imun na to. Zbog toga, Zvezda i on su naišli na dogovor i najavom su crveno-beli pokazali da igrač i sledeće godine ostaje u klubu.

