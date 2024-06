PLAVŠIĆ NAKON DOLASKA U ZVEZDU: Čast i privilegija, ovo sam želeo od malih nogu (VIDEO)

STIGAO je Uroš Plavšić u Crvenu zvezdu. Novi centar crveno-belih izneo je utiske odmah po dolasku u redove kluba sa Malog Kalemegdana.

FOTO: KK Crvena zvezda

Doskorašnji košarkaš Mege je pre povratka u Srbiju igrao na koledžu Tenesi. On se najpre prisetio tog perioda.

- Velika je čast i privilegija što postajem član zvezdaške porodice, to mi je želja bila od malih nogu. Što se tiče mog odlaska u Ameriku, iznenada sam se odlučio, to mi nikad nije bio plan za nastavak košarkaške karijere. Ali, posle razgovora sa roditeljima i meni bitnim ljudima, bila je dobra odluka. Izgradila me kao čoveka i košarkaša - rekao je Plavšić u intervjuu za klupski sajt.

Momak iz Ivanjice je i pre potpisa ugovora sa šampion Srbije i ABA lige dolazio na utakmica crveno-belih.

- Baš iz tog razloga, što igram za klub uz koji sam odrastao i za koji navijam ceo život, imaću dodatni motiv da sve prepreke srušimo zajedno. Biće veliko uživanje pred sjajnim navijačima, ne mogu da dočekam prvu utakmicu.

Istakao je da dolazi iz zvezdaške porodice, te da su mu oba roditelja navijači Zvezde.

- Ivanjica jeste većinom zvezdaški kraj, ali to nije uticalo na moje navijačko opredeljenje. To je stvar kućnog vaspitanja, otac i majka su mi zvezdaši. Zahvalan sam im na tome, jer ne bih voleo da bi bilo ikako drugačije - zaključio je Plavšić.

Podsetimo, ovaj 25-godišnjak je sa crveno-belima potpisao trogodišnji ugovor, a nosiće dres sa brojem 33.

