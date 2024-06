"ZNAM KAKO TO IZGLEDA": Nebojša Čović objasnio zbog čega Miloš Teodosić nije bio na šampionskoj proslavi

CRVENA zvezda danas je proslavila šampionsku titulu, a tamo nije bilo miljenika naivjača - Miloša Teodosića.

Youtube / KK Crvena zvezda

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ove sezone sa Zvezdom je osvojio tri trofeja, ali u četvrtak uveče nije bilo teško primetiti da nije prisustvovao dodeli trofeja i medalja.

Dilemu gde je plej crveno-belih otklonio je predsednik kluba Nebojša Čović na konferenciji za medije.

- Teo se ne razvodi. Nije mu danas razvod, otišao je u Valjevo. A znate kako je tamo, ima procedura kad se slavi, pa još i tripla kruna. Jeste bili nekad na tim seansama u Valjevu? Ja jesam i znam kako to izgleda, poručio je Čović.

Teodosiću ističe ugovor sa crvenmo-belima, a Čović je naglasio da je odluka da li će ostati u Zvezdi isključivo na nekadašnjem trofejnom reprezentativcu.

- Mislim da će biti sve u redu. Ta odluka je na Milošu. Ako on može i hoće da izdrži. Ja mislim da on treba da ostane u košarci i kada ne bude profesionalni igrač. Jer taj kvalitet i tu košarkašku inteligenciju ne možete baš da sretnete stalno. To se čak teško dobija i treningom, to je nešto što se nosi, urođeno.

