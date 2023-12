HEZONJA O PRELASKU U PARTIZAN: Evo šta o tome kaže košarkaš Real Madrida

Partizan će duplo kolo Evrolige završiti u Madridu utakmicom protiv Reala. Pred pomenutu utakmicu, za “Sportklub” je govorio Mario Hezonja, koji je bio upitan da li je istina da li će da pređe među crno-bele:

– To su gluposti, to su samo mediji, nikad nisam imao problem ni sa kim ovde. U ekipi sam koja me želi, i koju ja želim – odgovorio je brzo i dematovao sve.

Hezonja se takođe dotakao i prethodnog duela između Partizana i Reala koji je odigran u okviru TOP 8 faze.

– Prošlogodišnje četvrtfinale je bilo jedno od najboljih u istoriji košarke. Real i Partizan su uvek bili prijateljski klubovi, i nisu nam potebne gluposti zbog tenzija na terenu, koje su česte. Oni (Partizan) su promenili par igrača, mi smo malo manje, imaju najboljeg trenera na svetu. Neće biti lak meč sigurno. Partizan je uvek nezgodna ekipa.

