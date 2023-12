"JOKIĆ JE KAO PREDSEDNIK, GUVERNER, GRADONAČELNIK..." Aron Gordon Amerima srušio sve stereotipe

Saigrač Nikole Jokića u Denver nagetsima Aron Gordon ispričao je neke detalje iz svoje posete Somboru tokom leta.

Krilni centar Denvera Gordon je gostovao kod bivših NBA igrača Kventina Ričardsona i Darijusa Majlsa u poznatom podkastu "Naklheds".

Jedan od segmenata bio je vezan i za Nikolu Jokića. Gordon se prisetio fenomenalnog dodavanja sa starta ove sezone, kad mu je "Džoker" bacio alej-up iz auta preko celog terena.

- Jedno od najboljih dodavanja koje sam video u životu. Bio sam zapanjen. Bacio je lob preko celog terena, to nema ni u igrici, rekao je Gordon.

Nikolin vršnjak je tokom leta, posle osvajanja NBA prstena, svratio u Sombor i opisao kako se Jokić ponaša u rodnom gradu.

- On je tamo kao predsednik, gradonačelnik, guverner,...Sombor je kul. Postoji smisao zašto je on tako uspešan. Njegove vrednosti su u skladu sa pobeđivanjem. Svakog dana radi na svom telu, jede šta valja, provodi vreme sa porodicom. Miran. Izdvoji vreme svakom ko se javi. On je dobar tip, a kad takva osoba pobeđuje, to ima smisla. Stara se o bližnjima i svom gradu. Samo se bavi konjima i vozi bicikl po gradu, krenuo je Aron, pa je prekinut od strane zbunjenih voditelja, koje vožnja biciklom po ulicama asocira na stereotipe iz afro-američkih kvartova po SAD.

- Da, on je kao gangster. Ima štalu pored hipodroma, tako da istirami konje i ode na trke. Zanimalo me kod koga da idem da se kladim, a on je rekao da toga nema kod njih. Dobije 4000-5000 evra ako mu konj pobedi i time je zadovoljan, zaključio je Gordon.

