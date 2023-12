DOMINACIJA KEVINA PANTERA: Kapiten ušao u istoriju Partizana

Kapiten Partizana, Kevin Panter, nakon utakmice sa Milanom u okviru Evrolige uradio je nešto što je za rukom pošlo samo nekolicini košarkaša crno-belih.

FOTO: M. Vukadinović

Miljenik navijača i verovatno i najbolji stranac ikada koji je nosio dres Partizana upisao je u Evroligi 700 poena za crno-bele te je izbio na prvo mesto večne liste.

On je do toga došao posle samo 45 odigranih utakmica u dresu ''parnog valjka'' u Evroligi, a pre toga je rekord držao Dušan Kecman kome je bio potreban 71 meč da bi stigao do pomenute brojke, a Urošu Tripkoviću 81 utakmica.

