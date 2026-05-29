CRNO NA BELO! Evo koliki je ukupan dug fudbalskog kluba Partizan
Potpredsednica Partizana Milka Forcan gostovala je u "Kida Showu" na "Mozzart TV-u", gde je pričala o aktelnim temama u Humskoj.
Ističe da nije zadovoljna rezultatom koji je ostvaren i da je moralo da bude dosta bolje.
- Situacija u Partizanu izaziva dosta pažnje, nažalost, možda u nekom pravcu koji nije željen i kojim nismo zadovoljni. Rezultati nisu nešto čime smo zadovoljni, ali ako treba u rečenici da rezimiram taj period, dosta je toga urađeno, ali sportskim rezultatima nismo zadovoljni, ni mi iz Uprave, ni javnost. Treće mesto je nezadovoljavajuće za Partizan i to nije planirano, ni očekivano. Bilo je perioda kada se najavljivalo i prvo mesto. To je uticalo da svi budemo nezadovoljniji rezultatom, ali ne posmatramo sportske rezultate, već ono što čini funkcionisanje kluba, uslovi, pravna i finansijska stabilnost, dosta je toga urađeno u poslednjih godinu dana.
Otkrila je da je smanjen dug, ali ne drastično.
- Na Skupštini je postavljeno kao cilj u narednom periodu, sve je ostvareno sem sportskog rezultata. Finansijska konsolidacija, znate da je 56 miliona bio dug, sada je dug ispod 39 miliona evra. Zatim je zadatak bio smanjenje troškova što smo uspeli. Smanjili smo troškove za 550.000 evra. Zadatak je bio da Teleoptik uđe u Prvu ligu, i to je ispunjeno. I renoviranje infrastrukture Teleoptika je urađeno, urađeno je. Mnogo toga je urađeno. Nažalost, nije postignut rezultat - rekla je Milka Forcan.
