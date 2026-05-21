FILIP KOSTIĆ PRESEKAO! Reprezentativac Srbije pronašao novi klub
REPREZENTATIVAC Srbije Filip Kostić će u junu postati slobodan igrač i napustiće Juventus.
U taboru kluba iz Torina ne žele da produže ugovor sa bivšim igračem Ajntrahta, a Kostić će po svemu sudeći ostati u Italiji.
Kako prenose italijanski mediji, njega želi Venecija, povratnik u Seriju A.
Klub iz poznatog renesansnog grada je kao prvak Serije B izborio povratak u elitu posle dve godine, a prvi čuvar mreže im je Filip Stanković.
Kosti je u Juve stigao 2023. godine i bio je na pozajmici prošle sezone u Fenerbahčeu. Ove sezone je u Seriji A odigrao 18 utakmica i postigao 3 gola uz 1 asistenciju.
