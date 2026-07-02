Svet

MAĐARSKA U HAOSU: Mađar vodi zemlju u građanski rat?

Novosti online

02. 07. 2026. u 19:30

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BIVŠI mađarski predsednik Janoš Ader izjavio je da inicijativa premijera Petera Mađara da se predsednik Tamaš Šujok smeni izmenom Ustava krši vladavinu prava i stvara opasne presedane.

МАЂАРСКА У ХАОСУ: Мађар води земљу у грађански рат?

foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, mogli bi se stvoriti „opasni presedani“.

„Možemo stvoriti period hladnog građanskog rata sa orvelovskim svetom gde ljubav zapravo znači mržnja, mir zapravo znači rat, a sloboda zapravo znači ropstvo“, rekao je u intervjuu za Mandiner.

Ader je napomenuo da od 1990. godine nije bilo slučajeva da je predsednika smenila nova vlada „potezom pera“, i da Mađarove pristalice pokušavaju da odvuku pažnju od problema i uliju strah.

Takođe je skrenuo pažnju na ćutanje institucija EU, koje su ranije kritikovale Mađarsku zbog kršenja zakona.

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