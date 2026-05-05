Isplivali detalji novog transfera: Zvezda ne žali novac za dovođenje brutalnog pojačanja! Evo koliko iznosi poslednja ponuda!

Crveno-beli žele po svaku cenu ovog igrača u timu.

Crvena zvezda će ovog leta ostati bez Kodi Miler Mekintajera, koji će pojačati grčki Olimpijakos.

Ako se tome doda da je raskinuta saradnja sa Jagom dos Santosom, kao i da se povredio Stefan Miljenović, jasno je da na Malom Kalemegdanu užurbano traže plejmejkera.

Zato su crveno-beli krenuli ofanzivno po staru želju zvanu - Kris Džons! Asu Hapoela iz Tel Aviva ponuđeno je 1,5 miliona dolara po sezoni, prenose izraelski mediji, dok su pregovori dve strane odavno u poodmakloj fazi.

Detalji ugovora i njegovo trajanje još uvek su u magli, ali sigurno je da Zvezda neće štedeti finasijska sredstva za angažovanje novog organizatora igre.

Podsetimo da je Džons prethodno odbio ponudu Hapoela, koji mu je nudio dvogodišnji ugovor vredan 1,2 miliona dolara po sezoni. Međutim, ta cifra očigledno nije zadovoljila njegove ambicije, pa je Zvezda rešila da krene po Amerikanca!

Prema navodima novinara Tomera Givatija, razgovori između dve strane traju već neko vreme, a klub sa Malog Kalemegdana vidi Džonsa kao idealno rešenje za novu sezonu.

Američki plejmejker iza sebe ima solidnu sezonu, u kojoj je prosečno beležio 9,8 poena, 4,2 asistencije i dva skoka za oko 20 minuta na parketu.

