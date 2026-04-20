Poverenje u Novom Sadu: Dragan Zbiljić do 2030. godine ostaje predsednik Vojvodine

Dragoljub Zbiljić će ostati predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina do 2030. godine, saopštio je večeras klub iz Novog Sada.

Na današnjoj Izbornoj skupštini FK Vojvodina jednoglasnom odlukom Zbiljić je reizabran za predsednika kluba. Takođe, za nove članove Upravnog odbora izabrani su - Miodrag Cvijić, Željko Đokanović i Dušan Pajović.

Zbiljić je izrazio veliku zahvalnost na ukazanom poverenju i najavio da će Vojvodina nastaviti da raste i postavlja najviše ciljeve u narednim godinama.

"Mi smo danas potpuno stabilni, sa jasnom sportskom slikom, moramo da se vratimo u Evropu i da budemo stalno među prve tri ekipe na tabeli. Da ojačamo dodatno omladinsku školu, da i sa njom igramo u Evropi, da izbacimo još klinaca koji će igrati za prvi tim, poput Davidova i Pejovića za koje očekujemo da dobiju šansu. I želimo da nastavimo da radimo ste što smo do sada radili u sportskom sektoru, samo još brže", rekao je Zbiljić, preneo je zvanični sajt kluba.

On je potom najavio unapređenje infrastrukture u FC "Vujadin Boškov".

"Kao klub ulažemo u još dva terena, na kojim kompletno menjamo travu, uz novu teretanu. Uz to, FS Srbije radi obnovu jednog terena, tako da će i infrastruktura biti na još ozbiljnijem nivou. Da biste napravili dobrog igrača, bitan je pre svega jedan ambijent, zdrava atmosfera, Uprani odbor i ovom prilikom čestitam novim članovima. Finansijski okvir daje mirnoću i stabilnost da bi se okrenulo stručnom radu. Da bismo na tom polju bili bolji, moramo da imamo najbolje trenere u Omladinskoj školi i da sve bude na još višem nivou i to je nešto što takođe planiramo za naredni period", dodao je predsednik FK Vojvodina.

On je podvukao i da je bilo veoma važno da se Izborna skupština održi sada kako bi novi UO mogao na vreme da počne sa svojim radom pred jedno važno leto.

"Takođe, moram da kažem da smo Izbornu skupštinu odlučili da održimo sada kako bismo bili spremni za predstojeći letnji prelazni rok i mislim da je ovo bio pravi trenutak. Moj cilj je da sada podignemo taj budžet sa 11,5 na 14 miliona evra. Ukoliko u tome dobijem podršku UO verujem da možemo da budemo konkurentni ovog leta, kako na tržištu tako i u evropskom takmičenjima. Plava zvezda jače sija, jer smo pokazali kako se vodi klub , kako se ponašamo u porazima i u velikim pobedama, a bilo ih je ove sezone i imamo čime da se dičimo. Čestitke Miroslavu Tanjgi i stručnom štabu na radu, očekujemo još bolji rad i rezultate. Prošle sezone ispustili emo Evropu, ove ne prepuštamo ništa slučaju. Još jednom čestitke na pobedama ove sezone, ali idemo do kraja", naglasio je Zbiljić.

On je istakao da je u nastavku borbe "za san zvani titula" bilo veoma važno da se probudi i Grad Novi Sad.

"Mi smo probudili Novi Sad, a ja sam želeo da održimo Izbornu skupštinu, jer nismo osvojili titulu. Ta najava titule bilo je jedno buđenje grada, sportske javnosti u Novom Sadu, buđenje želje za velikim rezultatima. Ako me pitate da li je titula realna, ne znam, mi imamo jedan klub u državi koji ima ogroman budžet i koji je teško stići. Da li ćemo ih stići za godinu, dve ili tri, važno je da se vratimo u Evropu i da budemo stalno konkurentni. Za to nam je potreban i jak Partizan, jer Crvenoj zvezdi moraju da pariraju i Partizan i Vojvodina i da budu dovoljno jaki do poslednjeg kola. Ali, mislim da Zvezda još odskače i zato i mi pojačavamo naš rad na svim poljima, zato ulažemo u infrastrukturu, u mlađe kategorije, u nove trenere i mnogo toga ćemo da unapredimo u naredne četiri godine. Ne znam šta to u rezultatskom smislu može da znači, u fudbalu mogu da odluče jedna lopta i jedan sekund. Ko zna šta bi bilo da je Ranđelović umesto prečke postigao gol, u kom pravcu bi utakmica otišla. Raduje nas što opet imamo priliku da se borimo za trofej u Kupu Srbije i verujem da bi on zadovoljio apetite svih nas zajedno", istakao je Zbiljić.

On je najavio velika pojačanja u letnjem prelaznom roku.

"Biće interesantnih imena, ukoliko direktor odobri taj budžet, ali biće jakih imena, zbog toga smo i na vreme hteli da održimo Izbornu skupštinu, kako bismo odmah krenuli u realizaciju", zaključio je Zbiljić.

Direktor Dušan Bajatović izjavio je da veruje da će Vojvodina nastaviti da raste i da će u narednim godinama biti još konkurentnija na domaćoj i međunarodnoj sceni.

"Ja sam više okrenut finansijskom aspektu, a što se tiče svega ostalog, verujem u rad predsednika Zbiljića. Mislim da smo obezbedili dovoljno sredstava, više ne lutamo i znamo šta hoćemo, a to je proizvodnja, a to su omladinske selekcije, kao i rezultati u Evropi. Zbiljić je i sam rekao koji je naš glavni cilj do kraja, a to je da pokušamo da osvojimo Kup. Ako uđemo u Evropu, to će doneti još jača finansijska sredstava i nastavak razvoja kluba. Naši igrači će više vredeti, nekoga ćemo moći da prodamo, nekog ćemo onda morati da dovedemo. Zato smo želeli da UO na vreme počne da radi. Jer, se uvek postavlja pitanje, ko treba da dođe. Finansije ćemo obezbediti, i jednostavno ćemo ući u utakmicu. Nama jeste cilj titula, ali da bi do cilja došao, onda moramo da radimo i da rastemo, jer bez bez vrednog rada i upornosti ni ne možete da dođete do njega", izjavio je Bajatović, preneo je zvanični sajt kluba.

