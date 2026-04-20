Fudbal

Novina: Od sledeće sezone VAR i u Prvoj ligi Srbije

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 16:40

Novina nam stiže u Prvu ligi Srbije - biće uveden VAR sistem.

Новина: Од следеће сезоне ВАР и у Првој лиги Србије

FOTO: A. Ilić

Kako prenosi Sport klub, o tome je pričao Branko Radujko, generalni sekretar FSS, na sednici Skupštine u Staroj Pazovi.

"Mogu to i ekskluzivno da najavim. Blizu smo primeni modela sličnog onom u Seriji C, sa čelendžom i ograničem brojem kamera. Hoćemo da podignemo stepen izvesnosti pojedinih odluka na viši nivo“, pojasnio je Radujko.

Odluka se očekuje u narednim danima. Najavio je Radujko verovatan odlazak Igora Radojčića u inostranstvo i otkrio:

"Biće uskoro i zanimljivih odluka sudijske komisije. Ukoliko ostanem u FSS, neka me niko ne zove zbog tih odluka. Uveren sam, ipak, da će preovladati zadovoljstvo zbog istih…“

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

