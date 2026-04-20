Novina: Od sledeće sezone VAR i u Prvoj ligi Srbije
Novina nam stiže u Prvu ligi Srbije - biće uveden VAR sistem.
Kako prenosi Sport klub, o tome je pričao Branko Radujko, generalni sekretar FSS, na sednici Skupštine u Staroj Pazovi.
"Mogu to i ekskluzivno da najavim. Blizu smo primeni modela sličnog onom u Seriji C, sa čelendžom i ograničem brojem kamera. Hoćemo da podignemo stepen izvesnosti pojedinih odluka na viši nivo“, pojasnio je Radujko.
Odluka se očekuje u narednim danima. Najavio je Radujko verovatan odlazak Igora Radojčića u inostranstvo i otkrio:
"Biće uskoro i zanimljivih odluka sudijske komisije. Ukoliko ostanem u FSS, neka me niko ne zove zbog tih odluka. Uveren sam, ipak, da će preovladati zadovoljstvo zbog istih…“
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)