Novina: Od sledeće sezone VAR i u Prvoj ligi Srbije

Novina nam stiže u Prvu ligi Srbije - biće uveden VAR sistem.

Kako prenosi Sport klub, o tome je pričao Branko Radujko, generalni sekretar FSS, na sednici Skupštine u Staroj Pazovi.

"Mogu to i ekskluzivno da najavim. Blizu smo primeni modela sličnog onom u Seriji C, sa čelendžom i ograničem brojem kamera. Hoćemo da podignemo stepen izvesnosti pojedinih odluka na viši nivo“, pojasnio je Radujko.

Odluka se očekuje u narednim danima. Najavio je Radujko verovatan odlazak Igora Radojčića u inostranstvo i otkrio:

"Biće uskoro i zanimljivih odluka sudijske komisije. Ukoliko ostanem u FSS, neka me niko ne zove zbog tih odluka. Uveren sam, ipak, da će preovladati zadovoljstvo zbog istih…“

