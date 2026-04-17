Kakva zver na "Marakani"! Crvena zvezda krade novog Romea Lukakua

CRVENA zvezda je još jednom pokazala da je bez premca u Srbiji.

Crveno-beli hitaju ka novoj šampionskoj tituli, a ostaje da se vidi da li tim iz Ljutice Bogdana može i do još jedne duple krune.

Bilo je određenih problema tokom jeseni, ali su na proleće stvari došle na svoje mesto i već sada čelnici kluba razmišljaju o pojačanjima za novi pohod na Ligu šampiona, mada i dalje postoje šanse da crveno-beli zaigraju u tom takmičenju i bez kvalifikacija.

Zvezdan Terzić i Marko Marin su u proteklom periodu bili veoma aktivni, a u svoj tefter su upisali nekoliko imena koja su im zapala za oko. Već neko vreme se spekuliše o dolasku asa moskovskog Spartaka u kojem je pre povratka na Marakanu radio Dejan Stanković.

Među njima je kako saznaje Kurir, korpulentni napadač Jagelonije, Afimiko Pululu koji je ove sezone postigao 17 pogodaka u svim takmičenjima.

Zbog njegovih golgeterskih sposobnosti, ali i gabarita dobio je u Poljskoj nadimke kao što su "Zver", "Mašina za golove", "Tenk", a mnogi ga porede sa proslavljenim belgijskim napadačem, Romeluom Lukakuom zbog načina na koji se snalazi sa loptom.

U pitanju je svega 175 cm visok, ali i 83 kg težak i vrlo snažan ofanzivac iz Angole koji proživljava pravu igračku renesansu u Poljskoj, a na leto mu ističe ugovor sa ekipom sa kojom je imao već priliku da igra u Srbiji pošto se Jagelonija nadmetala u evropskim kvalifikacijama protiv TSC-a i Novog Pazara, a Pululu je postizao golove protiv oba tima.

Već treću sezonu nosi dres sastava iz Bjalstoka, a spreman je da potpiše novi ugovor jedino u slučaju da dobije četiri puta veću platu koja trenutno iznosi "tričavih" 250.000 evra po sezoni.

Pululu je prošao akademiju Bazela koji ga je prosledio na pozajmicu u Ksamaks da bi potom prešao u Grojter Firt gde se nije proslavio pa se preselio u Poljsku u kojoj takođe vlada interesovanje za njega pošto ga žele Leh i Rakov.

Tamošnji mediji navode i da je 27-godišnji Angolac na meti Bešiktaša, Panatinaikosa, Dinama iz Kijeva, Udinezea, Pize...

