Kakva zver na "Marakani"! Crvena zvezda krade novog Romea Lukakua
CRVENA zvezda je još jednom pokazala da je bez premca u Srbiji.
Crveno-beli hitaju ka novoj šampionskoj tituli, a ostaje da se vidi da li tim iz Ljutice Bogdana može i do još jedne duple krune.
Bilo je određenih problema tokom jeseni, ali su na proleće stvari došle na svoje mesto i već sada čelnici kluba razmišljaju o pojačanjima za novi pohod na Ligu šampiona, mada i dalje postoje šanse da crveno-beli zaigraju u tom takmičenju i bez kvalifikacija.
Zvezdan Terzić i Marko Marin su u proteklom periodu bili veoma aktivni, a u svoj tefter su upisali nekoliko imena koja su im zapala za oko. Već neko vreme se spekuliše o dolasku asa moskovskog Spartaka u kojem je pre povratka na Marakanu radio Dejan Stanković.
Među njima je kako saznaje Kurir, korpulentni napadač Jagelonije, Afimiko Pululu koji je ove sezone postigao 17 pogodaka u svim takmičenjima.
Zbog njegovih golgeterskih sposobnosti, ali i gabarita dobio je u Poljskoj nadimke kao što su "Zver", "Mašina za golove", "Tenk", a mnogi ga porede sa proslavljenim belgijskim napadačem, Romeluom Lukakuom zbog načina na koji se snalazi sa loptom.
U pitanju je svega 175 cm visok, ali i 83 kg težak i vrlo snažan ofanzivac iz Angole koji proživljava pravu igračku renesansu u Poljskoj, a na leto mu ističe ugovor sa ekipom sa kojom je imao već priliku da igra u Srbiji pošto se Jagelonija nadmetala u evropskim kvalifikacijama protiv TSC-a i Novog Pazara, a Pululu je postizao golove protiv oba tima.
Već treću sezonu nosi dres sastava iz Bjalstoka, a spreman je da potpiše novi ugovor jedino u slučaju da dobije četiri puta veću platu koja trenutno iznosi "tričavih" 250.000 evra po sezoni.
Pululu je prošao akademiju Bazela koji ga je prosledio na pozajmicu u Ksamaks da bi potom prešao u Grojter Firt gde se nije proslavio pa se preselio u Poljsku u kojoj takođe vlada interesovanje za njega pošto ga žele Leh i Rakov.
Tamošnji mediji navode i da je 27-godišnji Angolac na meti Bešiktaša, Panatinaikosa, Dinama iz Kijeva, Udinezea, Pize...
Besplatno na Zvezdu: Evo ko će moći da uđe za "džabe" na stadion protiv Vojvodine
17. 04. 2026. u 15:35
Bio je želja Partizana! Dubai dovodi zvezdu Real Madrida
17. 04. 2026. u 15:22
Ne igra se večiti derbi? Zvezda zatražila odlaganje utakmice sa Partizanom u ABA ligi
17. 04. 2026. u 15:11
"Beli sport" zavijen u crno! Teniser preminuo na treningu!
17. 04. 2026. u 14:51
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Kakav žreb! Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal!
Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.
16. 04. 2026. u 13:20
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
