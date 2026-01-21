TER ŠTEGEN PONOVO NA TERENU! Nekada jedan od najboljih golmana sveta ima novi klub
Golman Barselone i nemački fudbalski reprezentativac Mark-Andre Ter Štegen braniće do 30. juna ove godine na pozajmici u Đironi, saopštila su oba španska kluba.
Ter Štegen (33) je u Barselonu stigao 2014. godine iz Borusije Menhengladbah, a ove sezone za ekipu sa Nou Kampa nastupio je samo na jednom meču. On je za Barselonu ukupno branio na 423 utakmice, a sa katalonskim klubom osvojio je 20 trofeja.
Ter Štegen je danas odradio prvi trening sa novim klubom.
Za reprezentaciju Nemačke branio je na 44 utakmice.
