TER ŠTEGEN PONOVO NA TERENU! Nekada jedan od najboljih golmana sveta ima novi klub

Filip Milošević

21. 01. 2026. u 16:44

Golman Barselone i nemački fudbalski reprezentativac Mark-Andre Ter Štegen braniće do 30. juna ove godine na pozajmici u Đironi, saopštila su oba španska kluba.

ТЕР ШТЕГЕН ПОНОВО НА ТЕРЕНУ! Некада један од најбољих голмана света има нови клуб

FOTO: Tanjug/AP/Rudy Garcia

Ter Štegen (33) je u Barselonu stigao 2014. godine iz Borusije Menhengladbah, a ove sezone za ekipu sa Nou Kampa nastupio je samo na jednom meču. On je za Barselonu ukupno branio na 423 utakmice, a sa katalonskim klubom osvojio je 20 trofeja.

Ter Štegen je danas odradio prvi trening sa novim klubom.

Za reprezentaciju Nemačke branio je na 44 utakmice.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

