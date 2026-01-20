KATASTROFA! Srbija ostala bez Dušana Vlahovića
LOŠE vesti stižu iz Italije.
Srpski napadač Dušan Vlahović neće se na teren vratiti sigurno do sredine aprila, što je problem ne samo za Juventus nego i za fudbalsku reprezentaciju Srbije.
"Orlovi" će u martu u dve prijateljske utakmice protiv Katara (26. mart) i Saudijske Arabije (30. marta) u okviru Festivala fudbala Katar 2026. Selektor Veljko Paunović neće moći da računa na najboljeg igrača koji je na prinudnom bolovanju zbog povrede.
Podsećanja radi, Vlahović se povredio na utakmici sa Kaljerijem još u novembru, kada je u suzama napustio teren. Morao je na operaciju početkom decembra, a oporavak se odužiti. Prvo je najavljeno da bi mogao da se vrati u martu, ali tamošnji mediji prenose da je sada april izvesniji. Navodno se ne očekuje na terenu pre sredine marte, ali je ipak realnija opcija pril.
Pitanje je i koliko će Vlahović igrati posle povrede, jer mu na leto ističe ugovor i napustiće Juventus kao slobodan igrač, ukoliko ne dođe do nekog mega preokreta.
