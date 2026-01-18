Fudbal

LUDNICA U FINALU AFRČIKOG KUPA NACIJA: Senegal u neverovatnoj utakmici pobedio Maroko i osvojio trofej (FOTO)

Časlav Vuković

18. 01. 2026. u 23:01

ZBOG svega što se desilo u finalu Afričkog kupa nacija između Senegala i Marko mnogi vole da gledaju ovo takmičenje. Trofej su osvojili "lavovi tarenge" koji su u finalu pobedili domaćina sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP

Ono što smo videli na ovoj utakmici se verovatno nikada do danas nije dogodilo u fudbalu i to sve u nadoknadi vremena.

Golova nije bilo tokom 90 minuta, a duel je produžen za osam. Ipak, zbog svega što se izdešavalo igralo se mnogo više.

Najpre je u drugom minutu nadoknade poništen gol Senegala koji je postigao Abudalaj Sek zbog faula. Potom je u osmom minutu nakon VAR provere dosuđen penal za Maroko.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

Takva odluka se nije svidela Senegalcima koji su odlučili da napuste teren. Vratilu su se u 21. minutu nadoknade, a onda je tri minuta kasnije Eduard Mendi zaustavio penal Brahimu Dijazu.

On je lukavo "panenkom" pokušao da ga savlada, ali priseban je bio čuvar mreže Al Ahlija i tom odbranom je odveo meč u produžetke.

Kako to obično biva u sportu, za sve stigne kazna. Tako je i sada bilo. Senegal je uspeo da povede u 94. minutu preko Papea Gaja i utišao je navijače u Rabatu.

Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata i Senegal je postao novi šampion Afrika, a sa trona je svrgnuo Obalu Slonovače.

