NEOČEKIVAN KIKS ARSENALA: "Tobdžije" propustile veliku priliku da ozbiljno pobegnu Sitiju

Časlav Vuković

17. 01. 2026. u 21:24

NIJE Arsenal iskoristio to što je Mančester siti poražen od Mančester junajteda. "Tobdžije" su kao gosti odigrali bez golova - 0:0 protiv Notingem Foresta u 22. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa iz Londona je tokom meča imala nekoliko prilika da postigne gol preko Viktora Đokereša, Deklana Rajsa, Bukaja Sake i Mikela Merina, ali je odbrana "šumara" ostala mirna.

Kad je tim Mikela Artete u pitanju, zanimljivo je to da mu je ovo bio drugi vezani prvenstveni meč u kome nije postiga gol, što je retkost.

Vredi istaći da je reprezentativac Srbije Nikola Milenković odigrao ceo meč za Notingem Forest.

Arsenal je vodeći na tabeli Premijer lige sa 50 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Mančester junajted.

Notingem se nalazi na 17. mestu na tabeli sa 22 boda i u narednom kolu gostovaće Brentfordu.

