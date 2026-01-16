RATKOV PREDSTAVLJEN U LACIJU: Sari se šalio da nikad nije čuo za srpskog fudbalera!

SRPSKI fudbaler, Petar Ratkov predstavljen je kao novi igrač Lacija, a zanimljivo je bilo na konferenciji za novinare.

Foto: Profimedia

Sportski direktor Lacija Anđelo Fabijani rekao je danas da se trener tog kluba Mauricio Sari šalio kad je rekao da nikad ranije nije čuo za mladog napadača koji je nedavno stigao u rimski klub iz Salcburga za 13 miliona evra.

- Sari nije znao za Ratkova? On je iz Toskane, pravi šale - rekao je danas Fabijani tokom promocije Ratkova kao novog člana Lacija i dodao:

- Sari je isto uradio i kad smo dovodili Kasteljanosa. To je samo bio trenerov način da motiviše igrača.

Naglasio je da struči štab Lacija dugo prati Ratkova i da trener zna sve o njemu.

Mladi srpski 22-godišnji nadač je pre nekoliko dana potpisao višegodišnji ugovor, a na promociji je rekao da najviše želi da pomogne timu da se domogne Evrope.

- Visok sam igrač, ali sam dobar sa loptom na zemlji. Nisam tipičan napadač koji gleda samo završnicu. Mogu da asistiram saigračima, da pomognem timu na razne načine", rekao je Ratkov na promociji i istakao da mu je uzor Robert Levandovski.

Bivši fudbaler TSC-a je govorio i o Sariju.

- Radiću sve što bude tražio od mene. Protiv Verone sam debitovao i uživao. Ali potrebno mi je još vremena da izgradim samopouzdanje. Jedva čekam da u ponedeljak igramo na Olimpijskom stadionu. Sinoć sam išao da ga vidim prvi put - zaključio je Ratkov.

Podsetimo, Lacio je trenutno na devetom mestu Serije A sa 28 bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“