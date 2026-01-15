HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!

Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.

Uprava Reala navodno nema nikakvih problema da uskoro otpusti nedavno imenovanog trenera Alvara Arbeloe, ako ga procne "nepodobnim za aktuelni tim".

Uprkos bolnom ispadanju "kraljevića" iz Kupa kralja, čelnici veruju da Arbeloa "zaslužuje još jednu utakmicu" pre nego što se donese konačna odluka. Bar tako javlja "The Touchline".

U debitantskom meču pod Arbeloom, Madriđani su doživeli šokantni poraz od drugoligaša Albasetea 3:2 u osmini finala španskog Kupa.

Sledeća utakmica Reala biće protiv Levantea u španskoj ligi, za dva dana, pa bi već tada moglo da bude jasno - ostaje li sadašnji trener tu gde jeste, ili...

Jirgen Klop preuzima Real Madrid?

Kao što su vas "Novosti" tokom jučerašnjeg dana obavestile, nakon šokantnog otpuštanja Ćabija Alonsa iz Real Madrida, mediji širom Evrope spekulišu da bi Jirgen Klop, legendarni bivši trener Liverpula, mogao da bude sledeći na klupi "kraljevskog kluba".

Prema izveštajima koje su objavili "Gol" i "Skaj sports", Klop je jedan od glavnih kandidata, a neki izvori tvrde da bi "ozbiljno razmotrio" ponudu uprkos trenutnoj ulozi šefa globalnog razvoja fudbala u Red Bulu.

- Jirgen Klop bi ozbiljno razmotrio da bude "pravi" naslednik Ćabija Alonsa u Real Madridu ako dođe poziv - piše "Gog", dok "Skaj Nemačka" navodi da je Nemac već na listi potencijalnih naslednika.

Sam Jirgen je, međutim, demantovao konkretnost tih tvrdnji, rekavši: "Otpuštanje Ćabija Alonsa nema veze sa mnom", ali mediji ističu njegovu dostupnost nakon što je napustio Liverpul 2024. godine.

Real je privremeno angažovao "svoje dete", Arbelou, da vodi prvi tim, ali traži iskusnog trenera koji može da vrati ekipu na evropski i svetski vrh, a Klopov profil – sa fokusom na visoki presing i razvoj mladih talenata – idealno se uklapa. Ipak, trenutna uloga i želja za pauzom nakon iscrpljujućeg perioda u Liverpulu mogu biti prepreke.

Inače, glasine su pojačane činjenicom da je Klop ranije odbio ponude iz Bajerna i Nemačke reprezentacije, ali Real bi mogao da ga privuče zbog istorijskog značaja kluba. Za sada, MAdriđani razmatraju i druge opcije poput Antonija Kontea i Zinedina Zidana, ali Klop ostaje favorit - bar prema pomenutim medijima.

Jirgen Klop - biografija za ponos



Jirgen Klop, rođen 16. juna 1967. u Štutgartu (Nemačka), bio je profesionalni fudbaler u Majncu (gde je i započeo trenersku ulogu 2001), a kao trener proslavio se u Borusiji Dortmund (2008-2015), sa kojom je osvojio dve Bundeslige i stigao do finala Lige šampiona 2013. U Liverpulu (2015-2024) osvojio je Ligu šampiona 2019, Premijer ligu 2020 (prvu nakon 30 godina), FA kup, Liga kup i Svetsko klupsko prvenstvo. Nakon "privremenog penzionisanja" 2024, postao je šef globalnog razvoja fudbala u Red Bulu, gde su mu zadaci bili strategija i razvoj. Poznat je po čuvenom "gegenpresingu", vrsti brzog oduzimanja lopta rivalu, ali i po motivisanju igrača i, naročito - harizmi. Osvojio je preko 20 trofeja u karijeri, ali mnogi ne zaboravljaju da je Klop istovremeno i kritičar komercijalizacije fudbala.

