NOVA GODINA, STARI PROBLEMI: Mančester junajted opet nije pobedio u Premijer ligi

Časlav Vuković

04. 01. 2026. u 15:25

NIŠTA se nije promenilo u novoj godini kad je Mančester junajted u pitanju. "Crveni đavoli" su nakon kiksa protiv Vulverhemptona (1:1) opet odigrali nerešeno. Ovoga puta je identičnim rezultatima završen meč protiv Lidsa - 1:1 u 20. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Mogao je gost da vodi posle prvog poluvremena, ali poništen je gol Mateusa Kunje. Ni Leni Joro nije iskoristio dobru priliku, pa se na odmor otišlo sa 0:0.

I domaćin je imao veliku šansu u 35. minutu, no stativa je spasila Junajted nakon pokušaja Dominika Kalverta-Luina.

Lids je krenuo sve više da napada u nastavku utakmice i uspeo je da dođe do vođstva u 62. minutu preko Brendena Aronsona.

Ipak, samo tri minuta je trajala radost izabranika Danijela Farkea. Odličan pas u prostor poslao je Džošua Zirkze, a egzekutar je bio Kunja.

Do kraja utakmice rezultat se nije promenio i timovi su morali da se zadovolje podelom bodova.

Junajted je trenutno peti na tabeli u Premijer ligi sa 31 bodom, Lids je na poziciji 16. sa 22.

