"HITNO ME PUSTITE U JERUSALIM!" Fudbaler Barselone izenadio upravu pred meč Lige šampiona - a ona mu uslišila želju

FUDBALER Barselone, Ronald Arauho otvoreno je priznao da se suočava sa problemima mentalnog zdravlja posle talasa kritika koje je dobio.

Jerusalim / Foto B. Subašić

Prema izveštajima u Španiji, Urugvajac je zatražio od kluba dozvolu da uzme nekoliko slobodnih dana za "duhovno putovanje" u Jerusalim, u Izraelu, gde planira da poseti sveta mesta, kako bi se oporavio od emotivne patnje, koja se znatno pogoršala nakon utakmice Lige šampiona protiv Čelsija, kada je dobio crveni karton u 44. minutu, a njegov tim je izgubio sa 3:0.

Arauho je u utorak otputovao iz Barselone u Izrael, gde će provesti kratak boravak i fokusiraće se na duhovne i kulturne aktivnosti. On je duboko posvećen svojoj veri, tražio je predah od uobičajene buke kako bi povratio mentalnu snagu i oslobodio se napetosti.

Poruka kluba bila je jasna - puna podrška. Situacija je rešena uz apsolutnu diskreciju, dajući prioritet ljudskom aspektu iznad bilo kakvih sportskih potreba. Cilj je jednostavan: da se defanzivac vrati onog trenutka kad bude spreman.

Podsetimo, ovaj 26-godišnjak je do sad odigrao 15 utakmica u svim takmičenjima i dva puta se upisao u strelce.

