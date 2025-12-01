ŠTA URADIŠE ČOVEKU!? Italija bruji o potezu Juventusa kojim je "ukanalio" Dušana Vlahovića

DUŠAN Vlahović ide na dužu pauzu.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Trener Juventusa Lućano Spaleti rizikovao je kad je u startnu postavu protiv Kaljarija (2:1) ubacio Vlahovića, iako je reprezentativac Srbije od utorka imao problem sa istegnućem mišića aduktora (primicač).

Izdržao je na terenu 31. minut, a onda je zbog jakog bola posle šuta zatražio izmenu i ispostavilo se da je pogoršao povredu, što je potvrdio i Spaleti.

Oporavak od ovakve povrede zahteva pauzu od mesec dana, međutim prva sumnja pokazuje da će Dušan pauzirati duplo više.

Šteta, taman je dobio priliku i pokazao koliko može.