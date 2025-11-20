DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao od Spartaka, ruski mediji su istraživali šta je tačno bio razlog što je Srbin dobio otkaz.

I, podsetimo, "Šampionat" je došao do sledećih saznanja, koje prenosimo u celosti:

"Stanković nije otpušten samo zbog svojih rezultata

Postoji važniji razlog.

Prikupili smo za vas naše insajderske informacije o trenerskoj situaciji u Spartaku:

Glavni razlozi za njegovo otpuštanje

1. Rezultati. S obzirom na snagu tima, aktuelno stanje jeste neuspeh.



2. Ali još je važniji bio - "gubitak" svlačionice. Klub je početkom jeseni shvatio da tim nema budućnosti sa Stankovićem, upravo zbog atmosfere. Naši izvori u Spartaku opisuju situaciju ovako: „Da, nije super taktičar, ali Dejan je trebalo da bude vođa svlačionice. Ali je nesrećno podbacio. Svlačionica je odavno izgubljena.“ Trener je okrivio igrače za prolećni poraz od CSKA...

Zašto su odlagali njegovo otpuštanje?



Glavni razlog je bio nedostatak spremne zamene. Strpljenje je puklo nakon Stankovićevih komentara da želi da se vrati kući svojoj porodici i njegovog napada na novinara u Groznom. Klub je ove sukobe shvatio kao direktan poziv Srbina da ga otpusti i isplati mu zaostalu platu", ističe poemnuti medij.

Međutim, igrači tvrde potpuno suprotno!

Kako danas prenosi agencija "RIA Novosti", ruski reprezentativac Ruslan Litvinov istakao je da niko živ u ekipi nije očekivao da će Srbinu biti uručen otkaz, jer su počeli da popravljaju formu.

Ta vest glasi ovako:

"Igrači Spartaka su bili šokirani kada su saznali za Stankovićevu ostavku. Ruslan Litvinov je podelio tu informaciju sa javnošću:

- Ekipa je bila šokirana kada je saznala za odlazak Dejana (Stankovića). Mi smo kao i svi ostali. Čitali smo vesti. Pokušali smo da se distanciramo od situacije kako bismo izbegli bilo kakva negativna osećanja. Rastali smo se na pozitivnoj noti, ali..." - otkrio je 24-godišnji fudbalski reprezentativac Ruske Federacije i član moskovskog giganta.

U trenutku rastanka sa Stankovićem, Spartak je posle 15 odigranih kola kola u Ruskoj premijer ligi (od 30 koliko će se igrati) bio na šestom mestu tabele, sa 25 bodova.

To je osam bodova manje nego što su tada imali članovi vodećeg tandema, Krasnodar i CSKA iz Moskve - po 33.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde