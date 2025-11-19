JEDAN OD NAJVEĆIH U ISTORIJI TENISA: Švajcarac Rodžer Federer izabran u Međunarodnu tenisku kuću slavnih
Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer izabran je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, saopšteno je danas, preneo je AP.
U saopštenju se navodi da je Federer izabran u Kuću slavnih sa sedištem u Roud Ajlendu.
"Oduvek sam cenio istoriju tenisa i primer koji su postavili oni pre mene. Osećam se vrlo ponizno što su me na ovaj način priznali sport i moji vršnjaci", rekao je Federer.
Ceremonija svečanog prijema u Kuću slavnih biće održana u avgustu 2026. godine u Njuportu.
Federer je u karijeri osvojio 103 trofeja, a od toga 20 Grend slem titula. On je ukupno proveo 310 nedelja na čelu ATP liste.
"Nisam mogao da predvidim da ću osvojiti ovoliko velikih titula. Nadao sam se da ću možda imati jednu, da budem sasvim iskren, na početku karijere", naveo je Federer.
