Fudbal

ALBANIJA DOBILA ANDORU! Vest koju Srbije nikako nije želela da čuje

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2025. u 22:36

FUDBALERI Albanije gostovali su Andori u devetom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama. Gosti su slavili minimalnim rezultatom 0:1 (0:0).

АЛБАНИЈА ДОБИЛА АНДОРУ! Вест коју Србије никако није желела да чује

FOTO: Profimedia

U isto vreme Srbija je na Vembliju igrala protiv Engleske, a krajičkom oka pratila su se dešavanja na "Estadi dela FAF" u Enkampu. 

Konkretnija je Albanija bila od starta meča, stvarali su šanse, ali nijedna nije išla ka golu domaćina. nakon 45 minuta, nade svih navijača Srbije počele su da rastu, ali... 

Međutim, inicijativa gostiju se nastavila i isplatila u 67. minutu kada je Kristijan Aslani zatresao mrežu rivala za konačnih 1:0. 

Srbija, koja je sada ostala bez šansi za plasman na Svetsko prvenstvo, u poslednjem kolu dočekuje Letoniju u Leskovcu, a Albanije gostuje Engleskoj. 

Engleska je trenutno prvoplasirana u grupi K sa 21 bodom, Albanija na drugom mestu sa 14, Srbija trećeplasirana sa 10, Letonija ima pet, a Andora 1 bod. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara