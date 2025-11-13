ALBANIJA DOBILA ANDORU! Vest koju Srbije nikako nije želela da čuje
FUDBALERI Albanije gostovali su Andori u devetom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama. Gosti su slavili minimalnim rezultatom 0:1 (0:0).
U isto vreme Srbija je na Vembliju igrala protiv Engleske, a krajičkom oka pratila su se dešavanja na "Estadi dela FAF" u Enkampu.
Konkretnija je Albanija bila od starta meča, stvarali su šanse, ali nijedna nije išla ka golu domaćina. nakon 45 minuta, nade svih navijača Srbije počele su da rastu, ali...
Međutim, inicijativa gostiju se nastavila i isplatila u 67. minutu kada je Kristijan Aslani zatresao mrežu rivala za konačnih 1:0.
Srbija, koja je sada ostala bez šansi za plasman na Svetsko prvenstvo, u poslednjem kolu dočekuje Letoniju u Leskovcu, a Albanije gostuje Engleskoj.
Engleska je trenutno prvoplasirana u grupi K sa 21 bodom, Albanija na drugom mestu sa 14, Srbija trećeplasirana sa 10, Letonija ima pet, a Andora 1 bod.
