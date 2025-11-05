Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Dvojica igrača napustila prvi tim Crvene zvezde

05. 11. 2025. u 08:04

ZVEZDU očekuje važan meč sa Lilom u Ligi Evrope, a u konkurenciji neće biti dvojica momaka.

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕЛОМИО! Двојица играча напустила први тим Црвене звезде

FOTO: M. Vukadinović

I to samo iz razloga kako bi pomogli crveno-belim omladincima. Remizirali su omladinci Crvene zvezde u Ostravi protiv domaćeg Banjika rezultatom 0:0, a u sredu od 13 časova ih očekuje revanš na terenima iza juga Marakane.

Prema saznanjima Meridian sporta Vladan Milojević je prelomio i pustio dvojac seniora, pa će Nenad Milijaš  u revanš utakmici moći da računa na prvotimce Savu Radanovića i Aleksu Damjanovića.

Tako će talentovani golman i napadač biti u konkurenciji za meč omladinaca koji je na programu u sredu od 13 časova.

Bilo je nagoveštaja da bi možda i Adem Avdić i Luka Zarić mogli da pomognu omladincima, ali procena Vladana Milojevića je takva da je želeo pomenuti tandem na raspolaganju za meč sa Lilom.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

