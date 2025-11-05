VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Dvojica igrača napustila prvi tim Crvene zvezde
ZVEZDU očekuje važan meč sa Lilom u Ligi Evrope, a u konkurenciji neće biti dvojica momaka.
I to samo iz razloga kako bi pomogli crveno-belim omladincima. Remizirali su omladinci Crvene zvezde u Ostravi protiv domaćeg Banjika rezultatom 0:0, a u sredu od 13 časova ih očekuje revanš na terenima iza juga Marakane.
Prema saznanjima Meridian sporta Vladan Milojević je prelomio i pustio dvojac seniora, pa će Nenad Milijaš u revanš utakmici moći da računa na prvotimce Savu Radanovića i Aleksu Damjanovića.
Tako će talentovani golman i napadač biti u konkurenciji za meč omladinaca koji je na programu u sredu od 13 časova.
Bilo je nagoveštaja da bi možda i Adem Avdić i Luka Zarić mogli da pomognu omladincima, ali procena Vladana Milojevića je takva da je želeo pomenuti tandem na raspolaganju za meč sa Lilom.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
NIŠTA OD RIJERE? Celje odbilo Crvenu zvezdu
04. 11. 2025. u 21:42
TUGA NA MARAKANI: Umro bivši golman Crvene zvezde
04. 11. 2025. u 15:51
ENGLEZ NA "MARAKANI": Poznato ko sudi utakmicu Crvena zvezda - Lil
04. 11. 2025. u 11:15
SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"
U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).
05. 11. 2025. u 07:30
"REKAO JE DA TO VIŠE NEĆE JESTI.... I POTOM JE UMRO" Fudbaler Radničkog o momentu kad je preminuo trener Mladen Žižović
UŽASNE vesti pogodile su srpski fudbal. Na utakmici Mladost - Radnički preminuo je trener Kragujevčana Mladen Žižović. U neverici zbog ove tragedije je igrač ovog kluba Mehmed Ćosić.
04. 11. 2025. u 13:30
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)