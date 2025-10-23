"IMAMO KVALITET": Tomas Handel otvorio dušu nakon poraza Zvezde od Brage

Vezni fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel je podelio utiske nakon meča sa Bragom na stadionu „Munisipal“.

FOTO: FK Crvena zvezda

– Veoma loš rezultat po nas. Braga je pobedila fer i pošteno. Nismo imali stav koji nam je bio potreban da pobedimo. Naravno da smo želeli trijumf, ali mislim da nismo bili na nivou kao u prve dve utakmice Lige Evrope, jer znam da imamo kvalitet i da kada igramo najbolje, možemo da pobedimo ovakve rivale. Došli smo ovde sa tom ambicijom. Nije bilo nemoguće, imali smo sličan posed kao protivnik, ali lošu završnicu. Treba da radimo više i da verujemo u sebe, jer ima još mnogo utakmica i želimo da izborimo plasman u nokaut fazu – rekao je Handel.

Handel je istakao posebnu zahvalnost navijačima na podršci.

– Naši navijači su neverovatni, kao i uvek. Hvala im puno na podršci. Uradićemo sve što je u našoj moći da ih učinimo ponosnim i da napredujemo dalje u ovom takmičenju – zaključio je Handel.

