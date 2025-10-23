ITALIJA BRUJI O NJEGOVIM REČIMA! Da li je moguće da je legenda ovako isprozivala Seriju A?

PRVAK Italije Napoli dobio je šamarčinu od PSV-a u Ligi šampiona. Holandski tim slavio je 6:2, a to je uzburkalo strasti na "Čizmi".

FOTO: Depositphotos

Svojevremeno je Serija A bila jedna od najatraktivnijih, ali je vremenom Premijer liga preuzela primat, a potom se na vrhu priključila i La Liga.

Nakon debakla Napolija Antonio Kasano, nekadašnji reprezentativac Italije kritikovao je Seriju A.

- Italijansko prvenstvo je jadno, ne nudi nikakve emocije. Samo strast navijača održava Seriju A u životu, a kvalitet je stvarno nizak. To je neugodno, gotovo sramotno. Gledanje nekih utakmica je muka. Nema ritma, nema spektakla - rekao je Kasano.

