ZVEZDA JE SVETSKO ČUDO! Evo gde je Zvezdina fudbalska akademija na svetskom rangiranju, a gde je Partizan!

22. 10. 2025. u 17:56

Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda i FK Partizan su više nego zanimljive.

ЗВЕЗДА ЈЕ СВЕТСКО ЧУДО! Ево где је Звездина фудбалска академија на светском рангирању, а где је Партизан!

FOTO: FK Crvena zvezda

"Novosti" vam donose poslednju analizu koju je objavila Fudbalska opservatorija, međunarodno telo koje se bavi analizom fudbala, a ovoga puta radi se o klubovima u kojima su ponikli igrači koji nastupaju u najjačim ligama.

U obzir je uzeto 49 prvenstava, odabranih po "snazi" (odnosno, koliko su predstavnici tih liga značajan faktor na međunarodnoj sceni), a posmatrani fudbaleri su "pitomcima određenih fudbalskih akademija" smatrani ako su između 15. i 21. rođendana bar tri godine proveli u tom klubu.

Recimo, "Zvezdin Mesi" Andrija Maksimović je od 15. do 18. rođendana igrao za klub sa Marakane pa se on računa kao Zvezdin izdanak iako je vrlo mlad, ovog leta, otišao u Lajpcig, koji se nadmeće u jednoj od pet najjačih liga, nemačkoj Bundesligi.

Fudbalska opservatorija je prilikom pravljenja svetske rang liste najboljih akademija fudbala uzimala u obzir i koliko igrača je taj klub "stvorio" a da su oni sada aktivni, i koliki je prosečan nivo snage kluba u kome trenutno nastupaju ti "izdanci", ali i koliko minuta su proveli na terenu. Na kraju se, posebnom formulom koja računa ta tri faktora, dobija "trening indeks" jednog fudbalskog sportskog kolektiva, koji omogućava da se raznorazni klubovi, širom planete, rangiraju na jedinstvenoj listi.

I, najveći indeks, 105,1 ima Benfika. Stvorila je čak 93 aktivna fudbalera, a pritom im je snaga klubova za koji nastupaju 0,8 (što se smatra prilično visokom).

Na drugom mestu je, sa indeksom 98,7 Barselona, a treći je, sa 98,3, argentinska River Plata.

Omladinska škola FK Crvena zvezda je na senzacionalnoj 11. poziciji na svetu. 

Klub iz Ljutice Bogdana 1a ima trenutno 79 aktivnih fudbalera koje je "stvorio" (koji su bar tri sezone između svog 15. i 21. rođendana proveli na Marakani), a snaga klubova za koje trenutno nastupaju je procenjena na 0,718. "Trening indeks" crveno-belih je 73,3 i zbog toga je Zvezdina škola fudbala bolja od, recimo, Sao Paula, Dinama iz Kijeva, Korintijansa, Flamenga, San Lorenca, ali i aktuelnog prvaka Evrope, PSŽ-a.

A Partizan...

Sa druge strane, FK Partizan je na 20. mestu sa indeksom 63,9 i nalazi se upravo ispod 19-plasiranog Pari Sen Žermena.

Crno-beli su stvorili 70 trenutno aktivnih fudbalera koji su bar tri godine nosili dres kluba iz Humske pre svog 21 rođendana, a prosečna snaga klubova za koje oni igraju je nešto slabija od Zvezdinih izdanaka - 0,712.

Interesantno, Partizanova škola fudbala je bolja od one koju ima Mančester siti - "građani" su ispod crno-belih, na 21. mestu, sa indeksom 63,2.

Evo i liste 20 najboljih škola fudbala na svetu u 2025:

Najbolje fudbalske akademije na svetu - 2025. godina
Indeks Klub Broj igrača Minuta Snaga klubova
105,1 Benfika 93 2.582 0,807
98,7 Barselona 76 2.773 0,875
98,3 River Plata 97 2.305 0,805
97,6 Ajaks 80 2.690 0,841
95 Boka Juniors 86 2.516 0,808
83,4 Sporting L. 76 2.488 0,811
77,9 Dinamo Zagreb 77 2.532 0,732
77 Defensor Urugvaj 88 2.222 0,726
74,8 Real Madrid 58 2.817 0,853
73,8 Velez 70 2.406 0,805
73,3 Crvena zvezda 79 2.376 0,718
71,3 Sao Paulo 65 2.421 0,833
70,3 Dinamo Kijev 63 2.485 0,827
68,8 Korintijans 57 2.750 0,813
67,4 Flamengo 51 2.973 0,829
66,8 San Lorenco 66 2.330 0,797
65,4 Nasional Urugvaj 70 2.351 0,731
65,1 Palmeiras 56 2.620 0,819
65 Pari Sen Žermen 62 2.235 0,854
63,9 Partizan 70 2.360 0,712

