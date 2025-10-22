TEŽAK UDARAC ZA BRAGU! Portugalci dočekuju Zvezdu bez jednog od najboljih igrača

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Bragu, gde će u četvrtak igrati protiv istoimenog kluba u utakmici trećeg kola Lige Evropa. Međutim domaćin će biti dosta oslabljen u ovom duelu.

Foto: Profimedia

Naime, Saigrač Marka Arnautovića iz reprezentacija Austrije Florijan Grilič se povredio na utakmici nacionalnog Kupa - protiv Braganse i neće biti u sastavu za meč sa beogradskim crveno-belima.

On je najveći deo karijere proveo u Hofenhajmu, a nastupao je još za Ajaks i Verder Bremen i Valjadolid.

Nakon dva odigrana kola u Ligi Evropa, Crvena zvezda zauzima 26. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga četvrta sa šest bodova.

