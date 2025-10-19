TOTENHEM RAZOČARAO NAVIJAČE: Aston Vila se gostila u Londonu i nanela "pevcima" drugi poraz u Premijer ligi

TOTENHEM je razočarao navijače, pošto je izgubio kao domaćin od Aston Vile sa 2:1 u 8. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Joanna Chan

"Pevcima" je ovo bio drugi poraz u najkvalitetnijem rangu engleskog fudbala ove sezone. Zanimljivo je da su oba doživeli na svom terenu. Prethodno ih je pobedio Bornmut (1:0).

Nisu se domaći navijači nadali ovakvom ishodu, s obzirom na to kako je počeo ovaj susret. Izabranicima Tomasa Franka je samo pet minuta bilo dovoljno da dođu do vođstva.

Rodrigo Bentakur je na asistenciju Žoaa Palinje uspeo da savlada Emilijana Martineza i donese prednost klubu iz Londona.

Ipak, finiš prvog dela prvog poluvremena pripao je Aston Vili. Osam minuta pre odlaska na odmor Morgan Rodžers je uspeo da poravna rezultat.

Želeo je Totenhem da dobije ovaj meč i krenuo je agresivno u drugi deo utakmice, ali Vilson Odober i Palinja nisu uspeli da zatresu mrežu rivala i zbog toga je stigla kazna.

Junak za goste bio je Emilijano Bendija koji je u 77. minutu prošao kroz odbranu rivala i dobrim udarcem je loptu poslao u donji levi ugao gola koji je čuvao Giljemo Vikario.

Do kraja utakmice rezultat se nije menjao, pa je ekipa iz Birmingema stigla do treće vezane pobede u Premijer ligi.

Totenhem se sad nalazi na šestom mestu na tabeli sa 14 bodova, Aston Vila je na 10. poziciji sa 12.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“