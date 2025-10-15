"TUP SI, NEDOVRŠENI SRBOBOSANCU"! Oglasio se "najveći zlotvor" srpskog fudbala i brutalno odgovorio Radetu Bogdanoviću

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović je bio u ponodeljak gost emisije "Super indirektno kod Popa i Milana", a glavna tema razgovora su bili loši rezultati fudbalske reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Na samom početku Bogdanović je odmah i žestoko potkačio Milovana Đorića, koga je nazvao najvećim zlotvorom srpskog fudbala.

- Što se tiče fudbala u Srbiji, mislim da je najveći problem struka. Uopšte nemamo dobre trenere. Čast izuzecima. Uopšte nemamo dobre trenere. Tu selekciju koju smo napravili, kako je ovaj sa Zlatibora, Milovan Đorić... Moram da kažem njegovo ime jer on je najveći zlotvor srpskog fudbala. Struka je nastradala njegovom selekcijom. Kada je on preuzeo trenersku školu od profesora Aleksića i Fakulteta za sport u Košutnjaku, kada je prebačeno na UEFA i na Savez i dan danas trpimo - istakao je Bogdanović i nastavio:

- Uvek kažem izbacite spisak svih koji imaju profi licence, a završili su školu. Đorić je udario temelje - rekao je Bogdanović.

Nije se dugo čekalo na odgovor od bivšeg selektora koji je uzvratio u ispovesti za "Kurir" istom merom Radetu Bogdanoviću.

- Sad moram da odgovorim tom klošaru! Nagrdio sam ga jedno dva puta, moraću opet. Rade Bogdanović nema pojma šta priča! Hajde da vama i srpskoj fudbalskoj javnosti objasnim sve vezano za školu za trenere. Istina je da sam bio osnivač. Sećam se kada me je pozvao pokojni gensek Saveza Bata Bulatović i rekao da napravim školu po jasnim instrukcijama iz UEFA koja od nas to traži - počeo je razgovor za Kurir popularni Bata Đora.

Pominjao je Rade Bogdanović Fakultet za fizičku kulturu i profesora Veljka Aleksića, čuvenog profesora fudbala.

- Bogdanović kaže da smo mi nešto preuzimali od Fakulteta za fizičko vaspitanje. Nije istina. Oni i dalje imaju svoju trenersku školu, ali ne mogu da rade bez UEFA licenci. Zato smo i pokrenuli tu školu, koju on sada proziva, a tačno je da smo radili po zamisli i pravilima UEFA i od iste te UEFA dobijali najveća priznanja. UEFA škola fudbala i licence koje izdaje nemaju veze sa Fakultetom za fizičko vaspitanje o kojem Bogdanović govori. I to samo govori o njegovoj stručnosti - rekao je Milovan Đorić i nastavio:

- U toj školi za koju me proziva ne radim više od 15 godina. Posle mene došao je Dušan Savić, pa neki drugi ljudi... A, ako me pitate, mislim da su naši najbolji treneri završili baš kod mene. Bilo bi suludo da ih sada sve nabrajam, na šta bi to ličilo... Dragan Stojković završio je kod mene i ponosan sam na to - rekao je Milovan Đorić.

Na kraju je Đorić bio još oštrikji prema bivšem fudbaleru Verdera i Atletiko Madrida:

- Jednom prilikom rekao sam da je on nedovršeni srbobosanac! Tad sam ga umirio, ali nije bilo dovoljno. Tup je. Voleo bih da kaže koja je njegova profesija? Da bismo on i ja mogli da pričamo ravnonpravno. Meni ne smetaju komentari od jednog takvog čoveka. Da se radi o nemo ko je ozbiljan i stručan, onda bih se zabrinuo i potresao. Znate, on pljuje našu školu fudbala i mene, a ne kaže da je on završio istu tu školu. I to je stigao samo do B i A licence. Kod mene, iako ga se ne sećam najbolje. Koliko znam, trenirao je samo BASK iz Beograda i to vrlo kratko. Gde je bio posle? Šta je radio? Koji klub je vodio? Kakve rezultate je imao? - zaključio je Milovan Đorić za "Kurir".

