ŠKOTI U PROBLEMIMA PRED MEČ NA MARAKANI! Seltik u avio-poteškoćama uoči meča sa Zvezdom, trener brine i o besu navijača!
SELTIK je prvi tim koji će ove sezone u Ligi Evrope gostovati na "Marakani". Trener škotskog velikana, Brendan Rodžers je pričao šta očekuje od ove utakmice.
Ipak, obraćanje nekadašnjeg stratega Liverpula je kasnilo zbog toga što je klub iz Glazglova stigao u Beograd kasnije od predviđenog roka.
Neizostavno pitanje bilo je o Ligi šampiona, tačnije o tome što su Seltik i Zvezda eliminisani u kvalifikacijama od Kairata, odnosno Pafosa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Oba tima su propustila da se plasiraju u Ligu šampiona, što je bilo razočaranje. Radujemo se ovom takmičenju, imamo ispred sebe istorijski velike timove. Bićemo fokusirani da ostvarimo dobre rezultate - počeo je Rodžers obraćanje na konferenciji.
Navijači su ljuti i traže smenu uprave.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- I navijači moraju da se fokusiraju, ako žele da podrže Seltik. Postoje različiti faktori u ovom trenutku, ali verujem da će se u budućnosti složiti kockice. Nadamo se da ćemo imati podršku.
Govorio je i tome kakvi su dometi kluba u Ligi Evrope.
- Bili smo konkurentni u Ligi šampiona prošle sezone. Osećamo da u ovom takmičenju možemo da napravimo napredak i imamo šansu, moramo da zaboravimo šta nismo uspeli ovog leta. Verujem da imamo dobre šanse u Ligi Evrope.
Neizostavna tema bila je atmosfera koju prave navijače Zvezde, kao i čuveni tunel na "Marakani".
- Prvi put sam u Srbiji i velika mi je čast što sam ovde. Crvena zvezda je klub sa izuzetnom istorijom i radujem se ovoj utakmici. Čuo sam za tunel, da prolazak kroz njega traje dva minuta. Pričaćemo o tome sutra. Šta da radimo, moramo to da prihvatimo. Imamo priliku da igramo na istorijski važnom stadionu i prihvatićemo sve što se nađe pred nama i probati da rastemo kroz ovu utakmicu. Čeka nas težak meč, prvi korak na dugom putu koji je pred nama i važno je da krenemo sa tri boda. Zbog toga smo ovde.
Potom je govorio i o crveno-belima.
- Zvezda ima iskusan tim, jako dobre igrače, dominantni su u domaćem prvenstvu i oni takođe žele dobre rezultate u ovom takmičenju. Čeka nas veliki izazov. Nadam se da ćemo izdržati pritisak, a da bismo to uspeli bitno je da budemo koncentrisani i dobro sinhronizovani. Da postoji ravnoteža između napada i odbrane.
Svestan je koliko bi Zvezdi značilo da takmičenje počne pobedom.
- Zvezda igra kao domaćin i želi dobar rezultat. Mi poštujemo svakog protivnika, ali imamo šta da ponudimo. Imamo brzinu, taktički dobre igrače i umemo da postižemo golove. Želimo da učinimo tešku noć za Crvenu zvezdu.
Rodžers je gledao večiti derbi u kom su crveno-beli savladali Partizan (2:1).
- Naravno da smo gledali kako je igrala Crvena zvezda. Ne samo derbi i evropske utakmice, nego i još neke domaće. Pokušali smo da predvidimo tim, ali kada god igrate ovakve utakmice bitno je da počnete jako, da budete kompaktni i probate da uspostavite svoju igru. U našem DNK je da igramo napadački, ali sigurno će biti i prilika kada ćemo morati da se branimo i tada je bitno da budemo koncentrisani - zaključio je Rodžers.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" i možete da je pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
23. 09. 2025. u 13:43
SRAMOTA! Evo kako su pokušali Srbiju da pokradu na Svetskom prvenstvu
23. 09. 2025. u 14:35
KAKAV OBRT! Nikola Jokić izazvao totalni zemljotres u Americi
23. 09. 2025. u 08:40
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)