A POSLE BURNOG VEČITOG DERBIJA... Marko Arnautović ima apel za "delije"!

Crvena zvezda i Seltik u sredu igraju meč 1. kola Lige Evrope, a pred tu utakmicu oglasilo se najveće pojačanje crveno-belih u letnjem prelaznom roku, Marko Arnautović.

FOTO: M. Vukadinović

Iskusni napadač je govorio o predstojećoj utakmici protiv "kelta", ali i iskoristio priliku da naglasi koliko crveno-belima znači podrška zvezdaša.

- Pobeda u derbiju nam je donela dodatno samopouzdanje i motiv, ali dobro znamo da nema vremena za odmor jer nas očekuje utakmica protiv Seltika. Važno je da dobro počnemo takmičenje u Ligi Evrope. Biće to duel u kojem će odlučivati detalji i zato nam je potrebna podrška sa tribina kao nikada do sada. Marakana je uvek bila jedan od najvećih Zvezdinih aduta i siguran sam da zajedno možemo da stvorimo atmosferu koja će nas nositi do pobede. Uvek sam imao želju da na punoj Marakani igram takve mečeve, zato jedva čekam da utakmica počne i da vidim naše navijače u velikom broju na tribinama - istakao je Arnautović.

Haos u Seltiku, navijačima puko film!

Iako se (ponovo) ređaju trijumfi zeleno-belih, njegovi navijači su vrlo nezadovoljni.

Tako su u nedelju, u pobedi Seltika nad Partik Tistlom sa 0:4 u četvrtfinalu Škotskog Liga kupa, "osuli drvlje i kamenje" na čelnike kluba, želeći njihove ostavke.

Razlog je, naravno, to što je autsajder (Kairat) sprečio "kelte" da odu u Ligu šampiona, pa ni solidan start u prvenstvu (deoba prvog mesta posle pet kola), ni ovaj Kup-uspeh nisu umirili strasti.

Navijači Seltika / FOTO: Tanjug/AP

Uz povike "Uprava, odlazi!", navijači čuvenog škotskog kluba nisu se smirivali ovog vikenda, posle kog i njima i ekipi sledi dolazak na Marakanu.

A što se tiče samog meča, evo najzanimljivijih detalja:

Sebastijan Tunekti postigao je svoj prvi gol za Seltik (u 46. minutu, asistencija Keleči Ieanačo), što je značajno i za mladog krilnog igrača, ali i za rotaciju pred evropski izazov;

Bendžamin Nigren je asistirao kod prva dva gola (Hjun-Džun Jang u 26. i Lijam Skals u 28. minutu), dokazavši da je jedan od kreativnijih među "keltima";

Luk Mekauan, koji je ušao kao rezerva, postigao je četvrti gol u 79. minutu, čime je dodatno podigao samopouzdanje ekipe Brendana Rodžersa, koji može komotno da rotira igrače bez pada kvaliteta, a to je ključno za "upravljanje umorom" pred utakmicu Lige Evrope;

Luk Mekauen, fudbaler Seltika / FOTO: Tanjug/AP

I, konačno, Kieran Tirni odigrao je ceo meč, a to je pozitivan znak za njegovu kondiciju nakon povreda, i može biti važan faktor u defanzivi protiv Crvene zvezde;

Utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu, uz prenos uživo na portalu "Novosti".

